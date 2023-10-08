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Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС

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Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg
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На территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, завершен первый этап операции «Железные мечи», о чем 8 октября сообщает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Мы находимся в самом начале затяжной войны, развязанной ХАМАС. В эти часы заканчивается первый этап уничтожения большей части сил противника на нашей территории. Тем временем мы начали наступательное построение, которое будет продолжаться до тех пор, пока цели не будут достигнуты», ― заявил израильский премьер в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, свое обращение Нетаньяху закончил обещанием вернуть гражданам Израиля чувство безопасности, а также принести стране победу.

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7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. По последним данным, на территорию Израиля проникло несколько сотен экстремистов.

На фоне ситуации в Израиле министр обороны Йоав Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны, а также распорядился призвать на военную службу резервистов.

Вечером в субботу истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики нанесли крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось по меньшей мере до 300, ранения получили более 1,5 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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