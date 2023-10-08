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Количество погибших из-за атаки ХАМАС израильтян превысило 300

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Фото: AP Photo/Moti Milrod
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Более 300 человек погибли в Израиле в результате атаки палестинской группировки ХАМАС. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает газета The Jerusalem Post.

«По данным минздрава, более 1,5 тыс. человек получили ранения», — передает издание.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари ранее подтвердил, что палестинские боевики захватили в заложники израильтян, но не назвал их точного числа.

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7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. По последним данным, на территорию Израиля проникло несколько сотен экстремистов.

На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Вечером в субботу истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики нанесли крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.

Позже Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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