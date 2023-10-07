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ЦАХАЛ подтвердила захват израильских заложников боевиками ХАМАС

Times of Israel: Армия Израиля подтверждает, что ХАМАС захватило израильских заложников в секторе Газа
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Фото: AP Photo/Hatem Moussa
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает, что на территории сектора Газа палестинские боевики группировки ХАМАЛ захватили в заложники израильских граждан, сообщает главный представитель армии контр-адмирал Даниэль Хагари на брифинге для издания The Time of Israel 7 октября.

Хагари отметил, что на юге Израиля действует 22 очага боевых действий. Также продолжаются попытки отбить заложников в Беери и Офакиме.

Израильские войска достигли всех городов на границе с сектором Газа. В данный момент туда перебрасываются четыре дивизии, которые присоединятся к уже находящемуся там 31 батальону войск.

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Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Буря Аль-Аксы». ХАМАС обвиняет израильскую сторону в оккупации и вторжении в мечеть Аль-Акса. Движение нанесло массированный ракетный удар по Израилю.

Режим ЧС был введен в отдельных частях Израиля, находящихся в радиусе 80 км от сектора Газа. В данную зону в том числе попадают Тель-Авив и Беэр-Шева.

Армия Израиля сообщила о нанесении по сектору Газа ответных ударов, отметив состояние «готовности к войне». Также министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и одержит победу. Он добавил, что в качестве реакции на агрессию приказал «очистить от террористов населенные пункты» и «мобилизовать обширные резервы».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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