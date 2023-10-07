В Тель-Авиве после перерыва вновь звучат сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали после перерыва в районе Тель-Авива и в центре Израиля, об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля.

На фоне этого в Telegram-канале ХАМАС сообщается, что в ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики теперь наносят крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.

В распоряжении «Известий» появилось видео, на котором видно, как десятки ракет летят в сторону израильского города Ашкелон.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позже истребители Армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.