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Министр обороны Израиля заявил о введении особого положения на территории всей страны

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Фото: REUTERS/Itai Ron
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Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны. Слова главы военного ведомства приводит 7 октября The Times of Israel.

Издание отмечает, что ранее особое положение было введено в центральной и южной частях Израиля в пределах 80 км, расположенных у границы с сектором Газа.

Также в связи с обстрелами Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге государства.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала в ответ наносить удары по целям в секторе Газа. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позже истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности.

В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики нанесли крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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