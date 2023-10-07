Количество погибших израильтян в результате атаки ХАМАС увеличилось до 250

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек. Об этом 7 октября сообщил местный телеканал «13».

«По меньшей мере 250 израильтян были убиты и более 1,5 тыс. получили ранения, причем сотни из них находятся в критическом состоянии», — передает издание.

Кроме того, по информации телеканала, около 50 заложников удерживаются в Бари.

Как сообщалось ранее, боевики ХАМАС контролируют несколько населенных пунктов, а также аванпосты израильской армии, где держат военных в заложниках. Армия обороны Израиля не называет число удерживаемых военнослужащих, но палестинцы сообщили о нескольких десятках заложников.

Утром в субботу территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позже истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для террористической деятельности.

В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики нанесли крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.