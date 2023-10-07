СМИ назвали число вторгнувшихся в Израиль боевиков ХАМАС

При нападении ХАМАС на территорию Израиля вторглись всего 200–300 боевиков палестинской группировки. Несколько десятков до сих пор находятся на территории страны, сообщает 7 октября издание Haaretz со ссылкой на полицию.

«От 200 до 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль в субботу утром, причем десятки всё еще скрываются на израильской территории», — говорится в сообщении.

В данный момент боевики ХАМАС контролируют несколько населенных пунктов, а также аванпосты израильской армии, где держат военных в заложниках. Армия обороны Израиля не стала разглашать число удерживаемых военнослужащих, но ХАМАС сообщало о нескольких десятках заложников, добавляет газета, дополняет «Газета.Ru».

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позже истребители Армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности.

На фоне этого в Telegram-канале ХАМАС сообщается, что в ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики теперь наносят крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.