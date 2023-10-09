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Al Jazeera сообщила об угрозах ХАМАС начать казни израильских пленников

Al Jazeera: бригады ХАМАС угрожают казнью пленных, если Израиль продолжит атаки
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Фото: AP Photo/Adel Hana
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Представитель бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», являющейся боевым крылом исламистской организации ХАМАС, Абу Обейда выступил с угрозой казни израильских заложников в случае продолжения атак Израиля по сектору Газа, сообщила в понедельник, 9 октября, Al Jazeera.

«Любое нападение на невинных гражданских лиц без предупреждения, к сожалению, будет встречено казнью одного из пленников, находящихся под нашей опекой, и мы будем вынуждены транслировать эту казнь», — приводит телекомпания слова Обейды.

Кроме того, он возложил ответственность за данное решение на руководство Израиля.

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И в чем стороны видят причины обострения ситуации в регионе

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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