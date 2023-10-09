Число погибших израильтян после нападения ХАМАС возросло до 800

Число погибших израильтян после нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС увеличилось до 800 человек. Об этом 9 октября сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan.

Также сообщается еще о 2,4 тыс. пострадавших.

Ранее в этот же день местный портал The New Arab со ссылкой на региональный минздрав сообщил, что число погибших палестинцев с начала эскалации с Израилем достигло 493, ранения получил 2751 человек.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

8 октября две жительницы Израиля рассказали «Известиям», что многих людей похитило или взяло в плен движение ХАМАС. Они подчеркнули, что израильские военные в отличие от палестинских боевиков не причиняют вреда мирному населению.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.