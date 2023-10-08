Жительницы Израиля сообщили о многих похищенных боевиками ХАМАС людях

Две жительницы Израиля 8 октября рассказали «Известиям» подробности о ситуации на территории страны. Так, по словам Адас из Ришон-ле-Циона, многих людей похитили или взяли в плен боевики палестинской группировки «ХАМАС».

«Среди людей, которые были вчера на вечеринке на юге, были мои знакомые. Они пропали без вести, и мы до сих пор не знаем, что с ними происходит», — сказала девушка.

Адас подчеркнула, что в отличие от палестинских боевиков военные Израиля не причиняют вреда мирному населению.

Другая местная жительница отметила, что она вместе с семьей провела ночь с 7 на 8 октября в бомбоубежище из-за частых обстрелов.

«Сегодня уже в Израиле объявили официально войну. В таком статусе Израиль не был с 1973 года», — уточнила девушка.

Она подчеркнула, что сейчас во многих населенных пунктах страны находятся палестинские боевики, поэтому граждане стараются не выходить из дома и всегда быть неподалеку от бомбоубежища.

Утром 7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи». В этот же день он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

По последним данным, число погибших на израильской территории после нападения палестинской группировки превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.