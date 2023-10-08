Более 600 человек погибли в Израиле в результате нападения ХАМАС

Число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2000 пострадали. Об этом 8 октября сообщила государственная радиостанция Kan.

Ранее, 8 октября, незадолго до этого, радиостанция сообщала о 400 погибших и также о ранении более 2 тыс.

Утром 8 октября сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяти объектам палестинской группировки «ХАМАС» в секторе Газа, расположенным в многоэтажных зданиях.

По последним данным, в секторе Газа более 300 погибших. Также 8 октября представитель минздрава сектора Газа Ахраф Аль-Кедра заявил «Известиям» более чем о 2000 раненых вследствие ударов израильской армии по жилым домам, отметив, что число пострадавших будет увеличиваться.

7 октября управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило более чем о 20 тыс. внутренне перемещенных лиц в секторе Газа, а именно людей, вынужденно покинувших свои дома в палестинской автономии из-за боевых действий.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории страны уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.