Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о 2 тыс. погибших в результате землетрясения в Афганистане
Армия
ВС РФ уничтожили украинский пункт управления БПЛА в районе Золотой Нивы
Мир
Польша одной из первых объявила о планах эвакуировать своих граждан из Израиля
Мир
Более 600 человек погибли в Израиле в результате нападения ХАМАС
Происшествия
В Москве в возрасте 36 лет умер клавишник «Руки вверх» Владимир Капырин
Мир
Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко
Мир
СМИ сообщили об обвале гособлигаций США до 16-летнего минимума
Армия
Границы Ленинградского военного округа предложено расширить до Арктики
Мир
Офицер США указал на возможность РФ освободить значительные территории на Украине
Спорт
Рябыкин стал главным тренером клуба КХЛ «Витязь»
Мир
Рогов сообщил об улучшении позиций российских сил в районе Времевки в ДНР
Мир
СМИ сообщили об убийстве футболиста Асулина боевиками ХАМАС
Армия
ВС РФ уничтожили скопление живой силы ВСУ под Херсоном
Мир
Группировка ХАМАС заявила о продолжении ее сторонниками боев в Израиле
Сюжет:

Более 600 человек погибли в Израиле в результате нападения ХАМАС

0
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2000 пострадали. Об этом 8 октября сообщила государственная радиостанция Kan.

Ранее, 8 октября, незадолго до этого, радиостанция сообщала о 400 погибших и также о ранении более 2 тыс.

Утром 8 октября сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяти объектам палестинской группировки «ХАМАС» в секторе Газа, расположенным в многоэтажных зданиях.

По последним данным, в секторе Газа более 300 погибших. Также 8 октября представитель минздрава сектора Газа Ахраф Аль-Кедра заявил «Известиям» более чем о 2000 раненых вследствие ударов израильской армии по жилым домам, отметив, что число пострадавших будет увеличиваться.

7 октября управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило более чем о 20 тыс. внутренне перемещенных лиц в секторе Газа, а именно людей, вынужденно покинувших свои дома в палестинской автономии из-за боевых действий.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

«В состоянии шока»: Израиль подвергся самой массированной атаке за последние 50 лет
«Известия» собрали монологи жителей еврейского государства о происходящем в стране после атаки ХАМАС

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории страны уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023