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В минздраве сектора Газа сообщили о нехватке электричества в больницах

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Фото: Global Look Press/Mahmoud Issa
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В больницах сектора Газа не хватает электричества, используется генератор, однако топлива практически нет. Об этом заявил «Известиям» представитель минздрава Ахраф Аль-Кедра.

«Более 2 тыс. раненых, число которых увеличится, так как армия Израиля продолжает наносить удары по гражданским жилым домам. Думаю, что под разрушенными домами окажутся люди. Министерство здравоохранения применило план чрезвычайных мер», — сказал он.

Корреспондент «Известий» Ибрагим Исбаита рассказал, что много раненых доставляют в больницу Шифа — центральную больницу сектора Газа.

Накануне Израиль приостановил поставки электроэнергии на территорию сектора Газа.

По последним данным, более 1,8 тыс. человек пострадало в Израиле из-за обострения конфликта. Число погибших превысило 300. В секторе Газа также сообщают о более чем 300 погибших и 1,9 тыс. пострадавших.

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Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

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