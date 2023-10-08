Число погибших после нападения ХАМАС на Израиль превысило 400

Число погибших после нападения палестинской группировки «ХАМАС» на Израиль превысило 400, более 2 тыс. человек ранены. Об этом сообщила радиокомпания Kan 8 октября.

Ранее утром израильское издание The Times of Israel сообщало, что число пострадавших было 1864 человека.

Утром в субботу территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка «ХАМАС». Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Также в воскресенье ливанское движение «Хезболла» заявило об обстреле трех позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В заявлении указывается, что атака была совершена «в знак солидарности с палестинским народом», добавляет издание.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.