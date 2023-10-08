Движение «Хезболла» взяло ответственность за удары по трем позициям ЦАХАЛ

Ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрел трех позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила газета Asharq al-Awsat в воскресенье, 8 октября.

«В письменном заявлении движения говорится, что атака была нацелена на три поста, включая «радарную площадку» на фермах Шебаа, участке земли, <…> который Ливан считает своим», — передает газета.

В заявлении также указывается, что атака была совершена «в знак солидарности с палестинским народом», добавляет издание.

Ранее в этот день сообщалось, что по территории Ливана ЦАХАЛ наносит удары «в ответ на произошедший обстрел». Израильская армия также заявила о готовности действовать при любом стечении обстоятельств, чтобы «защитить безопасность жителей государства Израиль».

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.