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Число пострадавших жителей Израиля возросло до 1864

The Times of Israel: число пострадавших израильтян в ходе конфликта возросло до 1864
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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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В результате обострения конфликта между Израилем и Палестиной число пострадавших и госпитализированных возросло до 1864. Об этом пишет The Times of Israel в воскресенье, 8 октября.

«Среди них на данный момент 19 находятся в критическом состоянии, 326 тяжело ранены и 359 — в состоянии средней степени тяжести», — уточняет газета.

Издание отмечает, что 821 израильтянин получил легкие ранения, а 20 человек проходят лечение от травматического стресса. Помимо этого, еще 223 жителя Израиля находятся под медицинским наблюдением, пишет «Газета.Ru».

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС.

Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также распорядился призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения написала 8 октября, что а результате нападения ХАМАС на Израиль число погибших достигло 300 человек.

Тогда же израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что в Израиле уничтожено большинство боевиков палестинского движения, которые проникли за пределы сектора Газа. Так, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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