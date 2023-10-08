Израильская армия нанесла удары по 10 целям ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяти объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом 8 октября сообщают израильские войска.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по десяти объектам террористической организации ХАМАС», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Как указано, цели расположены в многоэтажных зданиях, используемых палестинской группировкой в секторе Газа. Так, были атакованы штаб-квартира разведки ХАМАС и военный комплекс. Израильская армия также поразила два банка палестинских боевиков.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС.

Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также распорядился призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны.

В тот день советник верховного лидера Исламской Республики генерал-майор Рахим Сафави заявил, что иранская сторона поддерживает произведенные Палестиной ракетные удары по Израилю и будет поддерживать палестинских бойцов.

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.