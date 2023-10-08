В ООН сообщили о 20 тыс. внутренне перемещенных лиц в секторе Газа

В секторе Газа сейчас не менее 20 тыс. внутренне перемещенных лиц — людей, вынужденно покинувших свои дома из-за боевых действий, но оставшихся в стране. Об этом в субботу, 7 октября, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«По состоянию на 18:00 по местному времени (совпадает с мск. — Ред.) 7 октября не менее 20 тыс. внутренне перемещенных лиц находились в целях получения убежища в 44 школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. — Ред.), из которых 28 являются специальными убежищами на случай чрезвычайных ситуаций на всей территории сектора Газа, за исключением города Хан-Юнис», — цитирует ТАСС сообщение организации.

Кроме того, по данным УКГВ, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли палестинский журналист и палестинец из числа сотрудников больницы в городе Бейт-Лахия.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позже истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для террористической деятельности. В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики нанесли крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.

Как рассказал «Известиям» местный житель Илья Вороба, за два часа в центре Израиля прозвучало три воздушные тревоги, прогремели 3-4 ракетных обстрела, подобного не было около 30 лет.

По последним данным, в результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших достигло 300 человек, более 1500 ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.