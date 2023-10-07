Житель Израиля рассказал о ракетных обстрелах со стороны ХАМАС

За два часа в центре Израиля прозвучало три воздушные тревоги, прогремели 3-4 ракетных обстрела, подобного не было около 30 лет. Об этом 7 октября рассказал «Известиям» местный житель Илья Вороба.

«После каждого обстрела я слышу — около меня находится трасса — спецслужбы мгновенно выдвигаются на место событий. Похоже, есть прямые попадания и их очень много», — отметил он.

По словам мужчины, люди ведут себя относительно спокойно, но улицы пустуют, жители сидят дома, опасаясь обстрелов.

«Для меня, как человека, который полгода проживает в Израиле, это ситуация выглядит невероятно, не описать словами. Люди, которые тут живут, говорят, что около 30 лет не было таких обстрелов с таким количеством ракет», — заключил он.

Ранее в субботу «Известия» опубликовали кадры последствий вечернего ракетного удара палестинского движения ХАМАС по Иерусалиму. На видео показаны повреждения зданий города, рядом находятся люди.

По состоянию на 20:20 мск в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль погибло около 150 израильтян, ранения получили более 1110 человек.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. По последним данным, на территорию Израиля проникли несколько сотен экстремистов.

На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Вечером в субботу истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для террористической деятельности. В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики нанесли крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.