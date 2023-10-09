«Железный купол» под ударом: каким оружием воюет ХАМАС

Острая фаза конфликта между Израилем и сектором Газа продолжается третий день. В воскресенье, 8 октября, появилась информация, что боевики ХАМАС якобы воюют в том числе американским оружием, которое предназначалось Украине. Число жертв конфликта и пленных постоянно растет. О том, что происходит в регионе, что известно о пленных и каким оружием воюют исламисты, — в материале «Известий».

Оружие ХАМАС из Украины

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заподозрил, что бойцы ХАМАС при нападении на Израиль используют американские автоматы М4. В подтверждение своих слов он опубликовал фото. Конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин добавила на свой странице в X (бывший Twitter), что боевики могли получить американское оружие из Украины. Она призвала Вашингтон и Иерусалим отследить серийные номера американского оружия.

Ближневосточные Telegram-каналы сообщили, что ХАМАС открыто поблагодарил Киев за продажу оружия. По мнению экспертов, помимо автоматов М4 Украина могла передать ХАМАС американские ЗРК Stinger (всего Киев получил свыше 1,5 тыс. зенитно-ракетных комплексов и снаряды к ним).

Об опасности такого сценария летом 2022 года предупреждали российские эксперты. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 5 июля 2022 года, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке и расползается по Ближневосточному региону, в том числе в сирийский Идлиб. О том, что американские Javelin и ПЗРК в итоге могут оказаться в руках у террористов, предупреждал и представитель России в Вене Константин Гаврилов.

ПЗРК Stinger Фото: Getty Images/Anadolu Agency

«Украина торговала оружием и с Ливией, и с Ливаном, и с Сирией. А это все государства, которые граничат с Израилем», — заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

«По иронии судьбы именно Израиль вместе со своими коллегами из НАТО передавал еще недавно Украине различные виды вооружения, которые в том числе были перепроданы украинскими военнослужащими, украинскими военными чиновниками различным террористам по всему миру. <…> Вот по иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием», — сказал он «РИА Новости».

Глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич не исключил, что среди боевиков ХАМАС есть те, кто принимал участие в боях на Украине, но со стороны националистических интернациональных батальонов. Они как раз могли получить опыт тактики ведения мобильных групп, использования беспилотников и так далее.

Ракеты ХАМАС — какие

Защитная система Израиля «Железный купол» проходит настоящее испытание на прочность: за двое суток по стране выпустили более 3 тыс. ракет. Под обстрел попали Ашкелон, Тель-Авив и другие города.

Работа защитной системы Израиля «Железный купол» в Ашкелоне, 8 октября 2023 года Фото: REUTERS/Amir Cohen

Появившиеся в Сети и палестинских СМИ видео демонстрируют, что ХАМАС владеет несколькими видами ракетных установок. Пресса Израиля подтверждает, что палестинские боевики наладили производство собственных ракет, дронов и другого оружия.

Прежде всего это ракеты Qassam («Кассам») трех поколений, местного кустарного производства. Ими в секторе Газа пользуются больше 20 лет.

Кроме того, замечены и более современные системы. По данным портала Palestine Chronicle, на вооружении с 2014 года состоят комплексы S55 с дальностью до 55 км, M-73 с дальностью до 75–80 км и R160 с дальностью до 160 км, способные поражать удаленные от границы территории (расстояние от Газы до Хайфы — 150 км).

Кроме того, стрельба идет из ракет J90 и J80, созданных специально для поражения целей в Тель-Авиве, а также из комплекса SH85 (он же «Аяш 250», был впервые применен в 2021 году, дальность полета — 250 км).

Фото: Getty Images/SOPA Images

Американский Gerald Ford — где находится

На фоне эскалации США направили свой авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря, ближе к сектору Газа и Израилю. Это крупнейший в мире боевой корабль с самой мощной ядерной силовой установкой. В ударную группу также входят ракетный крейсер и четыре эсминца с управляемыми ракетами, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Израильские военные полностью координирует свои действия с Центральным командованием ВС США, добавил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

По данным открытых источников, авианосец USS Gerald R. Ford вооружен корабельными ракетами RIM-162 ESSM класса «поверхность — воздух» с головкой самонаведения и эффективной дальностью поражения аэродинамических целей до 50 км. Также на корабле установлены ЗРК RIM-116 малого радиуса действия, которые умеют перехватывать воздушные цели на высоте до 10 км. Сама ракета ПВО имеет скорость в 2 Маха.

В ответ силы ХАМАС заявили, что не боятся авианосца, и предупредили администрацию президента США о возможных последствиях такого шага.

Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford Фото: ТАСС/Zuma

Наземная операция Израиля в Газе

В рамках операции «Железные мечи» израильские военные за выходные поразили в секторе Газа более 800 целей. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Ханина — района, который, по их утверждению, служит террористическим гнездом для ХАМАС.

Пленные израильтяне в ХАМАС

По последним данным, исламисты взяли в плен до 130 человек — как гражданских, так и военных. В числе похищенных и участники рейв-тусовки в пустыне около Средота.

Как сообщает Politico со ссылкой на слова представителя ХАМАС Мусы Абу Марзука, среди похищенных были женщины, дети и старики. Согласно неофициальной информации, после атаки ХАМАС без вести пропали приблизительно 750 граждан Израиля.

Израильские солдаты недалеко от Сдерота, Израиль, 9 октября 2023 года Фото: REUTERS/Amir Cohen