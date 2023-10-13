Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 1,9 тыс. человек

Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., включая 614 детей. Об этом 13 октября сообщил Telegram-канал минздрава Палестины.

«Число убитых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа возросло до 1900, включая 614 детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ранения получили 7696 человек.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в результате ударов израильских сил 15 медицинских работников погибли, а 23 машины скорой помощи были уничтожены и выведены из строя.

Накануне представитель министерства здравоохранения в Газе Ашраф Кудра заявил, что система здравоохранения в секторе Газа находится на грани коллапса из-за числа пострадавших от ударов израильских сил. По его словам, отделения интенсивной терапии больше не могут принимать новых пациентов, а рост числа раненых превышает возможности действующих операционных залов.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.