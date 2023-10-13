ЦАХАЛ за ночь нанесла удары по 750 объектам в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) этой ночью нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщается 13 октября в Telegram-канале ведомства.
«ЦАХАЛ за ночь нанесла удары по 750 военным объектам, включая подземные террористические тоннели ХАМАС, а также военные комплексы, блокпосты и резиденции высокопоставленных боевиков, используемые в качестве командных центров. Удары также нанесены по складам хранения оружия и пунктам связи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что параллельно военные спецподразделения армии Израиля нанесли удар по трем боевикам ХАМАС, принимающим участие в минометных обстрелах израильской территории.
Ранее в этот день в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что боевики палестинской группировки ХАМАС укрываются под домами мирных жителей сектора Газа. Армия обороны Израиля призвала всех мирных жителей города Газа эвакуироваться из их домов к югу для их же безопасности и защиты.
Кроме того, 13 октября представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что эвакуация 1,1 млн палестинцев на юг Газы за 24 часа не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий. По его словам, данное требование с израильской стороны включает в себя эвакуацию всех сотрудников ООН и тех, кто временно нашел себе убежище в зданиях организации, включая образовательные учреждения, медицинские центры и клиники.
Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».
9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.
По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число жертв атак израильских сил по сектору Газа возросло до 1537, ранения получили 6612 человек.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.