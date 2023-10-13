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Армия Израиля рассказала об укрытии боевиков ХАМАС под домами жителей Газы

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Фото: Global Look Press/Ahmed Tawfeq
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Боевики палестинского движения ХАМАС укрываются под домами мирных жителей сектора Газа. Соответствующее заявление 13 октября опубликовала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Террористы ХАМАС укрываются в городе Газа внутри тоннелей под домами и внутри зданий, где живут невинные мирные жители. Армия обороны Израиля призывает всех мирных жителей города Газа эвакуироваться из их домов к югу для их же безопасности и защиты», — говорится в сообщении.

Жителям можно будет вернуться только после нового уведомления армии обороны Израиля.

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Ранее в этот день представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что эвакуация 1,1 млн палестинцев на юг Газы за 24 часа не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий. Он добавил, что данное требование с израильской стороны включает в себя эвакуацию всех сотрудников всемирной организации, в том числе тех, кто временно нашел себе убежище в зданиях ООН, включая образовательные учреждения, медицинские центры и клиники.

12 октября представитель министерства здравоохранения в Газе Ашраф Кудра заявил, что система здравоохранения в секторе Газа находится на грани коллапса из-за числа пострадавших от ударов израильских сил. По его словам, отделения интенсивной терапии больше не могут принимать новых пациентов, а рост числа раненых превышает возможности действующих операционных залов.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. С другой стороны, число жертв атак израильских сил по сектору Газа возросло до 1537, ранения получили 6612 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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