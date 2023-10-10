Политолог назвал условие сокращения военной помощи Украине

Если зона вооруженного конфликта на Ближнем Востоке будет расширяться и США придется объединять пакеты помощи Израилю и Украине, приоритет может оказаться не на стороне Киева. Об этом политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил во вторник, 10 октября.

Ранее в этот день стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и Украине.

Помимо этого, некоторые законодатели выступают против выделения дополнительных средств Киеву. Однако доппомощь Израилю на фоне операции ХАМАС не предполагает такой борьбы в конгрессе.

По словам эксперта, подобное «связывание» скажется не только на качестве, но и на объеме выделяемой Украине помощи.

«Во-первых, если у США будет стоять выбор между Израилем и Украиной, то этот выбор будет сделан в пользу Израиля. Израиль является самым ближайшим союзником США, причем не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Как Республиканская, так и Демократическая партии всегда демонстрируют крайне произраильскую позицию», — сказал Блохин в беседе с Lenta.Ru, добавив, что в американских элитах существует двухпартийный произральский консенсус.

По мнению эксперта, если помощь Израилю и Украине действительно «увяжут», то приоритет будет отдан Израилю, США не будет это делать 50 на 50.

Политолог отметил, что Вашингтон рассматривает Израиль как собственный «форпост» на Ближнем Востоке.

«Если будет расширяться зона конфликта — например, в войну Израиля будет втянут Иран, — то США придется втянуться в этот конфликт, потому что будет существовать угроза национальной безопасности Израиля. Перед ними будет выбор: Украина либо Израиль. Конечно, Израиль будет на первом месте. Но это произойдет только в случае расширения конфликта», — заключил специалист.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже он заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения, передает НСН. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 849 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.