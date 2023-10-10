Посольство Израиля в США заявило о более 1 тыс. жертв атак ХАМАС

Посольство Израиля в США завило, что число погибших в результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС израильтян превысило 1 тыс. человек. Такую цифру а дипмиссии озвучили во вторник, 10 октября.

Там добавили, что еще более 3 тыс. человек пострадали.

«Число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения», — сообщило посольство в соцсети X.

В этот же день минздрав Палестины, в свою очередь, сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. К утру 10 октября израильская армия уничтожила 1290 целей, связанных с ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.