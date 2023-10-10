Число погибших палестинцев после эскалации с Израилем достигло 788

Количество погибших палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан после начала эскалации с Израилем составило 788 человек. Об этом 10 октября сообщило министерство здравоохранения государства в своем Telegram-канале.

По его данным, 770 человек погибли в секторе Газа, 18 скончались в результате столкновений на Западном берегу. Еще 4 тыс. человек получили ранения.

10 октября Армия обороны Израиля сообщила о гибели более 900 жителей Израиля в результате атак радикального палестинского движения «ХАМАС».

На данный момент есть подтвержденные данные о гибели двух российских граждан. «Известиям» стало известно имя одного из них.

Ранее, 9 октября, заместитель главы палестинского исламистского движения «ХАМАС» Муса Абу Марзук в телефонном разговоре с изданием Al Jazeera сообщил, что в плену у организации находятся десятки людей с двойным гражданством, в том числе российским.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.