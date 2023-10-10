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Во время конфликта в Израиле погиб еще один россиянин

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Во время конфликта в Израиле погиб еще один россиянин. Об этом 10 октября сообщил посол РФ в стране Анатолий Викторов.

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», — сообщил Викторов в эфире Первого канала.

По его словам, в посольство в Израиле поступили сотни заявлений от россиян с просьбами об эвакуации.

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«Относительно погибших и пострадавших россиян в Палестине — сообщений о погибших и пострадавших не поступало. При этом поступила информация от наших сограждан в секторе Газа, что у некоторых в ходе бомбардировок были разрушены дома», — сообщили при этом «Известиям» в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации.

Ранее, 9 октября, посольство России в Израиле сообщило о гибели одного российского гражданина. Еще четверо сограждан, по словам посла, по-прежнему, числятся пропавшими без вести. В дипломатической миссии также отметили, что прилагается максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжается работа с поступающими обращениями и звонками и оказывается помощь находящимся в Израиле туристам.

Массированный ракетный удар со стороны сектора Газа по территории Израиля начался 7 октября, также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность взяло на себя движение ХАМАС. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, а израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в качестве ответной реакции на обстрел. В тот же день Галант заявил, что боевики Палестины развязали войну и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. За ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. 10 октября Армия обороны Израиля сообщила о гибели более 900 жителей Израиля в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На Западном берегу погибли 17 человек. Также 10 октября стало известно о гибели главного редактора новостного издания «Аль-Хамса» Саида Радван аль-Тавила и неназванного фотографа агентства «Хабар» после утреннего авиаудара израильских ВВС по башне Хаджи в городе Газа. Также серьезные ранения получил и был госпитализирован с ними в палату интенсивной терапии журналист Хишам аль-Наваджха.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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