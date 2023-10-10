В секторе Газа в результате авиаудара погибли двое палестинских журналистов

В результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли двое палестинских журналистов, еще один пострадал. Об этом 10 октября сообщает палестинское агентство Wafa.

По данным агентства, главный редактор новостного издания «Аль-Хамса» Саид Радван аль-Тавил и неназванный фотограф агентства «Хабар» погибли на рабочем месте после утреннего авиаудара израильских ВВС по башне Хаджи в городе Газа.

Также серьезные ранения получил и был госпитализирован с ними в палату интенсивной терапии журналист Хишам аль-Наваджха, указывает Wafa. Отмечается, что здание, где работали журналисты, было полностью разрушено.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

10 октября Армия обороны Израиля сообщила о гибели более 900 жителей Израиля в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На Западном берегу погибли 17 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.