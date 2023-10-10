ВМС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в прибрежной зоне сектора Газа

Военно-морские силы (ВМС) Армии обороны Израиля наносят удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа. Об этом 9 октября сообщила армейская пресс-служба.

«Представитель Армии обороны Израиля: ВМС в настоящее время атакуют объекты, принадлежащие террористической организации ХАМАС и расположенные на побережье сектора Газа. Дополнительные подробности последуют», — говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

9 октября израильская государственная телерадиокомпания Kan написала, что число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На западном берегу погибли 17 человек.

Позднее минздрав Израиля уточнил, что в настоящий момент число доставленных в больницы пострадавших достигло 2741 человека, 363 из них находятся в тяжелом состоянии.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.