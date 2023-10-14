Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем. Об этом 13 октября заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works.

«Она (Украина. — Ред.) станет тем самым рыжим пасынком, тем самым ребенком в семье, которому достаются только обноски. Он ест не первым, а последним», — сказал он.

Джонсон заявил, что такому «ненужному пасынку» не стоит ожидать очередных поставок оружия, поскольку у США теперь есть более важные «дети», а предыдущие поступления, которые якобы предназначались Киеву, как-то достались боевикам ХАМАС, а не украинским военнослужащим.

«Часть этого оружия могла быть перенаправлена в ХАМАС. Мы не знаем точно. Проблема в том, что США поставляли оружие на Украину, поставляли оружие палестинской администрации и поставляли оружие в Афганистан, который в итоге бросили. Таким образом, существует как минимум три возможных источника, к которым мог обратиться ХАМАС, чтобы заполучить оружие», — уточнил бывший аналитик ЦРУ, добавив, ссылаясь на своего друга, который раньше вел плотные контакт с Израилем, что некоторое количество оружия ХАМАС приобрел у палестинцев.

Джонсон резюмировал, что такой расклад дел приведет к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут «даже поддерживать свои позиции» в зоне боевых действий.

Ранее в этот же день сообщалось, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта. Кроме того, в материале отмечается, что в последние несколько месяцев DCE проигрывают в своем наступлении, а потери армии составляют несколько десятков тысяч военнослужащих.

11 октября газета Politico написала, что президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе и выступил с «отчаянным обращением». Отмечалось, что украинский лидер стремился связать оба конфликта. По его словам, разногласия в альянсе помогут России, которая якобы рассчитывает на «разделение поддержки» западными странами Израиля и Украины.

Позднее, 12 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об усталости Запада от наглой позиции Украины и лично Владимира Зеленского. По его словам, у налогоплательщиков этих стран возникает всë больше вопросов о расходовании выделяемых на Украину средств.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.