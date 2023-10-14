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В США рассказали о планах Запада вынудить Украину начать переговоры

MWM: Запад вынудит Украину начать переговоры в связи с эскалацией в Израиле
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта. Об этом 13 октября сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«В условиях, когда Украина, как представляется, всё менее способна достичь своих военных целей, перенаправление помощи Израилю позволит западному блоку сохранить лицо, сократить свои инвестиции в конфликт и заставить Киев вернуться за стол переговоров», — говорится в статье.

Кроме того, в материале отмечается, что в последние несколько месяцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают в своем наступлении, а потери армии составляют несколько десятков тысяч военнослужащих.

«Наступление палестинской группировки ХАМАС способно серьезно подорвать способность Киева продолжать военные действия», — добавили журналисты.

Они подчеркнули, что во всем Западе украинские флаги, вывешенные в знак солидарности, начали заменяться на флаги стран — участниц палестино-израильского конфликта.

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11 октября газета Politico написала, что президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе и выступил с «отчаянным обращением». Отмечалось, что украинский лидер стремился связать оба конфликта. По его словам, разногласия в альянсе помогут России, которая якобы рассчитывает на «разделение поддержки» западными странами Израиля и Украины.

Позднее, 12 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об усталости Запада от наглой позиции Украины и лично Владимира Зеленского. По его словам, у налогоплательщиков этих стран возникает всë больше вопросов о расходовании выделяемых на Украину средств.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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