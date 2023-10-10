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Зеленский выразил опасения из-за ослабления внимания Запада к Украине

Зеленский опасается, что внимание Запада к Украине ослабнет на фоне атаки на Израиль
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября выразил опасения, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть из-за нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль.

«Внимание мирового сообщества к Украине может снизиться», — сказал он в интервью французскому телеканалу France 2.

Как отметил Зеленский, это будет иметь последствия, однако он не пояснил эту свою мысль.

При этом украинский президент указал, что, «если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России». Вместе с тем Зеленский выразил надежду на продолжение поддержки со стороны США.

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Ранее в этот день телекомпания NBC отметила, что Вашингтон рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи для Израиля и Украины. Решение о предоставлении помощи будет принимать конгресс. NBC также привел слова представителя администрации США о том, что некоторые законодатели выступают против выделения дополнительных средств Киеву.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин выразил мнение, что если помощь Израилю и Украине действительно «увяжут», то приоритет будет отдан Израилю, США не будут это делать 50 на 50.

Накануне бывший сотрудник ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что Зеленский боится потерять военную поддержку западных стран из-за начавшегося военного конфликта в Израиле. Он отметил, что в иностранных СМИ уже начали уделять меньше внимания Киеву.

Тогда же сенатор США от штата Миссури Джош Хэйли предложил направить Израилю военную помощь, предназначенную Украине. Он также призвал президента США Джо Байдена круглосуточно работать над освобождением американских заложников, захваченных в Израиле.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибло более 800 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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