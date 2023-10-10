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Число погибших палестинцев в конфликте с Израилем достигло 849

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Число погибших палестинцев в секторе Газа после начала эскалации с Израилем достигло 849 человек, более 4,2 тыс. ранены. Об этом 10 октября сообщил ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения государства.

10 октября посольство Израиля в США, в свою очередь, сообщило о 1008 погибших в результате нападения боевиков ХАМАС. По данным дипломатического ведомства, как минимум 3418 израильтян получили ранения, а по стране за три дня было выпущено более 4969 ракет.

Движение ХАМАС 7 октября объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) третий день продолжает наносить удары по сектору Газа. По последним данным, 10 октября израильские ВВС нанесли удары по 250 целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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