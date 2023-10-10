ВВС Израиля нанесли 250 ударов по целям в секторе Газа в течение дня

Военно-воздушные силы армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по 250 целям в секторе Газа. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба армии.

«Десятки истребителей армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 100 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа. В течение дня Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по 250 целям в этом районе», — говорится в сообщении.

Также войска ЦАХАЛ атаковали подземный тоннель в районе Рафаха, предназначенный для контрабанды техники и боеприпасов.

Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие армии Израиля задержали более 40 подозреваемых в террористической деятельности палестинцев в результате рейдов в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. По состоянию на 20:00 мск 9 октября сообщалось, что израильская армия атаковала 1707 целей.

По последним данным, в результате атак более 900 жителей Израиля погибли. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.