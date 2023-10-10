Армия Израиля задержала более 40 человек в ходе рейдов в 21 населенном пункте

Военнослужащие армии Израиля задержали более 40 подозреваемых в террористической деятельности палестинцев в результате рейдов в населенных пунктах на Западном береге реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба 10 октября.

«Среди задержанных 21 принадлежит к террористической организации ХАМАС. Задержания проходили в 21 населенном пункте по всей Иудеи и Самарии», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Уточняется, что операция проводилась в ночные и утренние часы в кооперации с пограничной полицией и под руководством службы общей безопасности.

Массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался утром 7 октября: боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Палестинское исламистское движение «ХАМАС» взяло на себя ответственность за ракетный удар. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В этот же день Галант объявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, более 900 жителей Израиля погибли в результате атак движения «ХАМАС». В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 704 палестинца.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.