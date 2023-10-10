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В США сообщили о страхе Зеленского лишиться поддержки из-за Израиля

Экс-сотрудник ЦРУ: Зеленский боится лишиться поддержки из-за событий в Израиле
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Бывший сотрудник ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится потерять военную поддержку западных стран из-за начавшегося военного конфликта в Израиле. Об этом в понедельник, 9 октября, он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Видно, как он боится и нервничает. Он снял свой костюм Че Гевары — Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зеленом хаки, <…> теперь он во всем черном. Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», — указал он.

По мнению Джонсона, западные союзники переключат свое внимание с Украины на Израиль. Кроме того, он отметил, что в иностранных СМИ уже начали уделять меньше внимания Киеву.

«Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают», – сказал экс-сотрудник ЦРУ.

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В этот же день стало известно, что сенатор США от штата Миссури Джош Хэйли предложил направить Израилю военную помощь, предназначенную Украине. Он также призвал президента США Джо Байдена круглосуточно работать над освобождением американских заложников, захваченных в Израиле.

Ранее, 10 октября, телеканал NBC сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи для Израиля и Украины. При этом один из собеседников отметил, что поддержка Украины не скажется на помощи Израилю, так как Киев и Тель-Авив имеют разные системы противовоздушной обороны (ПВО) и не конкурируют за один и тот же вид военной поддержки.

9 октября стало известно, что США начали осуществлять поставки военной помощи Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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