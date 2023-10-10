Реклама
Прямой эфир
Мир
В секторе Газа в результате авиаудара погибли двое палестинских журналистов
Общество
СК завершил расследование дела Треповой о теракте в Петербурге
Культура
Третьяковская галерея впервые показала публике свой самый крупный экспонат
Политика
Премьер-министр Ирака прибыл с визитом в Россию
Общество
Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Мир
Партия Японии утвердила решение об исключении посетившего РФ депутата
Мир
Число погибших палестинцев в конфликте с Израилем превысило 700
Мир
Семья из 14 человек погибла при атаках ВВС Израиля на сектор Газа
Мир
Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о конфликте с Россией
Мир
Карлсон указал на возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Quds сообщил о вторжении израильских войск в Наблус на Западном берегу
Армия
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение войскам ВСУ в ДНР
Общество
Два землетрясения за сутки зафиксировали на Камчатке
Мир
Forbes сообщил о потере Израилем шести танков «Меркава» из-за атаки ХАМАС

Сенатор США предложил направить помощь Израилю вместо Украины

0
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор США от штата Миссури Джош Хэйли предложил направить Израилю военную помощь, предназначенную Украине. Об этом он написал 9 октября в X (бывшем Twitter).

«Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой. Любое финансирование для Украины должно быть немедленно перенаправлено в Израиль», — заявил политик.

Хэйли также призвал президента США Джо Байдена круглосуточно работать над освобождением американских заложников, захваченных в Израиле.

Робость и предупреждения: как в США отреагировали на новый ближневосточный кризис
Республиканцы требуют наказать Иран, демократы — в смятении

Ранее, 10 октября, телеканал NBC сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи для Израиля и Украины. При этом один из собеседников отметил, что поддержка Украины не скажется на помощи Израилю, так как Киев и Тель-Авив имеют разные системы противовоздушной обороны (ПВО) и не конкурируют за один и тот же вид военной поддержки.

9 октября стало известно, что США начали осуществлять поставки военной помощи Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023