Сенатор США предложил направить помощь Израилю вместо Украины

Сенатор США от штата Миссури Джош Хэйли предложил направить Израилю военную помощь, предназначенную Украине. Об этом он написал 9 октября в X (бывшем Twitter).

«Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой. Любое финансирование для Украины должно быть немедленно перенаправлено в Израиль», — заявил политик.

Хэйли также призвал президента США Джо Байдена круглосуточно работать над освобождением американских заложников, захваченных в Израиле.

Ранее, 10 октября, телеканал NBC сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи для Израиля и Украины. При этом один из собеседников отметил, что поддержка Украины не скажется на помощи Израилю, так как Киев и Тель-Авив имеют разные системы противовоздушной обороны (ПВО) и не конкурируют за один и тот же вид военной поддержки.

9 октября стало известно, что США начали осуществлять поставки военной помощи Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.