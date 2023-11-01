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В Белом Доме раскритиковали проект о раздельной помощи Израилю и Украине

Белый дом: Байден ветирует проект о помощи Израилю, если его примет конгресс
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Президент США Джо Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю, если он будет принят палатой представителей. В администрации американского лидера считают, что нельзя разделять запросы для Израиля и Украины, иначе это обернется глобальными последствиями, о чем во вторник, 31 октября, сообщила газета The Hill со ссылкой на сообщение бюджетного управления Белого дома.

Как считают в администрации президента, отдельный проект, направленный на помощь Израилю, угрожает стабильности поддержки других стран и регионов, как, например, сектора Газа или Украины.

«Этот законопроект вреден для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности», — цитирует заявление бюджетного управления Белого дома The Hill.

В Белом Доме считают, что Республиканская партия политизирует вопрос о финансовой поддержке, выдвигая предложение об отделении помощи для Израиля от всего остального объема бюджета, пущенного на финансирование других стран.

«Конгресс последовательно и двухпартийно работал над оказанием помощи Израилю в сфере безопасности, и этот законопроект угрожает излишне подорвать этот давний подход. Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов в дополнительном документе по национальной безопасности будет иметь глобальные последствия», — заявили в бюджетном управлении.

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Ранее, 30 октября, члены Республиканской партии палаты представителей США опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. Так как такой формат помощи предполагает отделение финансирования Израиля от помощи Украине, возникли предположения, что Демократическая партия будет против этого.

Ранее, 20 октября, президент США Джо Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Иерусалиму. Предполагалось, что помощь на $14,3 млрд пойдет на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нового витка палестино-израильского конфликта.

При этом 15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Параллельно страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Украине с начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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