Белый дом заявил об исчерпании средств на поддержку Украины

Правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок», — сказала она журналистам.

В связи с этим Жан-Пьер призвала американский конгресс удовлетворить заявку президента Джо Байдена на выделение дополнительных $60 млрд, чтобы США смогли продолжить оказывать Украине «решительную поддержку».

Ранее в этот день Пентагон официально сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $425 млн, о котором накануне рассказали источники Reuters.

В американском оборонном ведомстве отметили, что в рамках сокращения данных поставок из его собственных запасов на удовлетворение текущих потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет направлено вооружение только на $125 млн.

Оставшиеся $300 млн будут выделены по линии так называемой «Инициативы содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), которая направлена на долгосрочное укрепление систем украинской противовоздушной обороны.

До этого, 2 ноября, палата представителей конгресса США одобрила отдельный законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, не содержащий упоминания Украины. Спикер палаты республиканец Майк Джонсон, который выдвинул предложение, заявил, что помощь Украине потребует отдельного от других запросов обсуждения законодателей.

В свою очередь, в администрации президента США заявили о намерении Байдена использовать право вето, если конгресс выделит помощь Израилю в отдельный законопроект.

Накануне, 1 ноября, журналистка Лора Ингрэм заявила, что стремление Байдена объединить помощь для Украины и Израиля ― «циничная политическая уловка», необходимая для отсрочки поражения Киева. В связи с этим она предложила США поставлять оружие напрямую в Россию.

26 октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд. В тот же день американское оборонное ведомство сообщило о выделении Украине военной помощи стоимостью $150 млн, в состав которой вошли боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.