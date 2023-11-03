Спикер Джонсон заявил о необходимости отдельного обсуждения помощи Украине

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в четверг, 2 ноября, заявил, что помощь Украине потребует отдельного от других запросов обсуждения законодателей.

«Мы будем рассматривать это отдельно, чтобы провести углубленные дебаты и дискуссию. Мы тут занимаемся вещами, которые требуют консенсуса. Пока у нас нет консенсуса по Украине», — сказал Джонсон в интервью Fox News Business.

Также он отметил, что объединение запросов на помощь Украине и Израилю в один законопроект не хочет и американский народ.

Ранее в этот день Reuters сообщило о планах США выделить Украине новый пакет помощи на $425 млн. По их данным, в поставки войдут боеприпасы с лазерным наведением суммарной стоимостью в $300 млн для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Накануне, 1 ноября, журналистка Лора Ингрэм заявила в эфире телеканала Fox News, что стремление Джо Байдена объединить помощь для Украины и Израиля ― «циничная политическая уловка», необходимая для отсрочки поражения Киева. В связи с этим она предложила США поставлять оружие напрямую в Россию.

До этого, 26 октября, Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд. В тот же день американское оборонное ведомство сообщило о выделении Украине военной помощи стоимостью $150 млн, в состав которой вошли боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Еще ранее, 20 октября, Байден запросил у конгресса США дополнительную военную и иную помощь Украине и Израилю в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.