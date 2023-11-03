Реклама
Прямой эфир
Общество
В ГД предложили информировать россиян о времени прибытия скорой помощи по SMS
Мир
Словакия выделила более €2 млн для проведения проверок на границах с Венгрией
Общество
В РФ предложили создать сервис на «Госуслугах» для борьбы со спам-звонками
Общество
В Москве арестовали трех фигурантов дела о попытке устроить взрыв в общежитии РУДН
Мир
Бахрейн приостановил авиасообщение с Израилем
Происшествия
В Перми ликвидировали возгорание емкостей с горючим на площади 200 кв. м
Общество
Росавиация выпустила рекомендации по предотвращению выкатываний самолетов
Мир
В Иране предложили странам ШОС заключить пакт о ненападении
Мир
ЦАХАЛ сообщила об атаке на военную инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане
Мир
Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ «скорой»
Экономика
В банках заявили об отсутствии влияния антироссийских санкций на их работу в РФ
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС

Спикер Джонсон заявил о необходимости отдельного обсуждения помощи Украине

Джонсон: запрос о помощи Украине требует отдельного обсуждения законодателей
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Faith Schaefer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в четверг, 2 ноября, заявил, что помощь Украине потребует отдельного от других запросов обсуждения законодателей.

«Мы будем рассматривать это отдельно, чтобы провести углубленные дебаты и дискуссию. Мы тут занимаемся вещами, которые требуют консенсуса. Пока у нас нет консенсуса по Украине», — сказал Джонсон в интервью Fox News Business.

Также он отметил, что объединение запросов на помощь Украине и Израилю в один законопроект не хочет и американский народ.

Дательный падёж: США могут снизить финансовую поддержку Украины
Почему конгресс не в силах договориться о выделении денег и сколько это будет стоить Киеву

Ранее в этот день Reuters сообщило о планах США выделить Украине новый пакет помощи на $425 млн. По их данным, в поставки войдут боеприпасы с лазерным наведением суммарной стоимостью в $300 млн для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Накануне, 1 ноября, журналистка Лора Ингрэм заявила в эфире телеканала Fox News, что стремление Джо Байдена объединить помощь для Украины и Израиля ― «циничная политическая уловка», необходимая для отсрочки поражения Киева. В связи с этим она предложила США поставлять оружие напрямую в Россию.

До этого, 26 октября, Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд. В тот же день американское оборонное ведомство сообщило о выделении Украине военной помощи стоимостью $150 млн, в состав которой вошли боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Еще ранее, 20 октября, Байден запросил у конгресса США дополнительную военную и иную помощь Украине и Израилю в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023