Уйти в Работино: ВФУ несут большие потери на запорожском направлении

Вооруженные формирования Украины 2 ноября предпринимали попытки наступления в районе села Работино на запорожском направлении. Противнику удалось незначительно подвинуться вперед, но лишь ценой больших потерь. По данным Минобороны РФ, только на этом участке противник потерял до 100 боевиков, четыре бронемашины, два автомобиля, а также две гаубицы. У атак ВФУ нет перспективы и продлятся они еще неделю или две, уверены эксперты.

Бои в серой зоне

Российские вооруженные силы нанесли поражение войскам и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВФУ в районе села Работино на запорожском направлении. Их поддерживали авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы, сообщили в российском военном ведомстве.

— Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы М119 производства США, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинское командование уже сутки предпринимает попытки наступать в районе Работино. Противнику удалось локально подвинуться в нескольких местах, но ценной больших потерь. Уже известно об уничтожении как минимум двух танков Leopard, несколько БМП и БТР. Но несмотря на потери, ВФУ продолжают попытки продавить российскую оборону.

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» в зоне СВО Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Работино уже давно — серая зона, где противник наносит удары, продвигается, а потом также быстро отходит, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Это активная оборона, — объяснил он. — Как только украинские силы где-то продвигаются, начинает работать наша авиация, артиллерия и выбивает их с позиций. На этом направлении идут спорадические атаки ВФУ, которые будут длиться еще неделю-две до распутицы. Но в целом на ситуацию на линии боевого соприкосновения они не повлияют, потому как у украинских боевиков задача — в итоге уйти в глухую оборону. Потом они будут накапливать силы, если это будет позволено нашими бойцами. Даже украинское командование на днях признало, что прорвать российскую оборону сейчас не представляется возможным. При этом противник потерял огромное количество людей и техники.

Также ВКС РФ продолжили наносить удары по позициям украинской группировки в районе реки Днепр, сообщили источники «Известий». Им подверглись оперативные тылы. Удары начались вечером 1 ноября и продолжились до обеда 2 ноября. Использовались корректируемые авиабомбы, ракеты «Искандер», крылатые ракеты воздушного базирования. Но, по мнению источников «Известий», пока остановить попытки украинских формирований форсировать Днепр не удается.

Василий Дандыкин считает, что попытки форсировать Днепр долго не продлятся.

Бойцы ВСУ переправляются через реку на пароме Фото: REUTERS/Gleb Garanich

— Их обязательно выбьют. У них с июня ничего не выходит. А заявляли ни много ни мало: прорвать оборону, блокировать Крым и зайти туда, — резюмировал он.

Держим активную оборону

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на купянском, краснолиманском и донецком направлениях , сообщили в Минобороны РФ 2 ноября.

На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражены две атаки штурмовых групп мотопехотной бригады ВФУ в районе Синьковки Харьковской области.

На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» отражены две атаки штурмовых групп механизированных бригад ВФУ в районе Червоной Дибровы в ДНР.

Российский военнослужащий возле РСЗО «Град» Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили атаку штурмовой группы в районе Клещеевки в ДНР. Кроме того, нанесено поражение войскам и технике трех бригад ВФУ в районах Раздоловки, Звановки и Андреевки в ДНР.

Уничтожен пункт управления БПЛА ВФУ в районе Резниковки в ДНР и склад боеприпасов бригады ВФУ недалеко от Верхнекаменского в ДНР.

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение личному составу и технике механизированной бригады ВФУ и двух бригад терробороны в районах Старомайорского, Новомихайловки в ДНР и Приютного Запорожской области.

Один дрон как десять мин

Разведчики из восточной группировки войск сами модернизируют FPV-дроны в зоне спецоперации. О своей работе они рассказали военному корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— У нас есть специальный прибор — анализатор спектра, которым мы проверяем, глушатся ли частоты, на которых мы работаем. Если есть помехи, мы ждем, когда станет тише. Когда фонить перестает, начинаем работать, — объясняет старший радист-разведчик с позывным «Соболь».

Атаковать цель FPV-дрон способен на удалении порядка десяти километров от оператора.

— Это одна из сотен модификаций, которые наши бойцы активно применяют на всех направлениях спецоперации, особенно на южно-донецком фронте. Конкретно у этой модели отличие в пластине, к которой крепится подвес с боеприпасом. Ее наши бойцы распечатали на 3D-принтере, — отметил Ольков.

Эти дроны уже называют «убийцами танков», так как по уровню точности он один заменяет до десяти снарядов или мин, выпущенных по бронетехнике — для поражения цели достаточно пары сбросов.

— С лета мы всё чаще и чаще используем наши «игрушеки». Тот же самый Abrams, он как появится, так и сгорит, — рассказал разведчик с позывным Ковальски.

Боевая работа российской РСЗО «Град» по позициям ВСУ Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Доставка на Крайний Север

В районы Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока завершена доставка грузов в полном объеме. Всего в 133 труднодоступных пункта привезли свыше 76 тыс. т материальных средств, сообщили в Минобороны РФ

— Это вооружение и военная техника, горюче-смазочные материалы, котельное топливо, продукты питания, вещевое и медицинское имущество, а также другие жизненно необходимые материальные средства, — рассказали в военном ведомстве.

Созданные запасы соответствуют установленным нормам, что гарантированно обеспечит потребность гарнизонов до конца навигации 2024 года.

Для доставки грузов были задействованы 92 морских и речных судна, пять самолетов военно-транспортной авиации и 18 автомобилей, которыми в общей сложности выполнено 143 рейса. Более половины грузов доставлено судами по Северному морскому пути.

Военные учения Северного флота в Красноярском крае Фото: ТАСС/Денис Кожевников

— Планомерный ход навигационного завоза позволил обеспечить своевременную замену в отдаленных воинских частях вооружения и военной техники новыми и современными образцами и тем самым повысить их боевой потенциал, — рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, продолжаются мероприятия по ликвидации экологического ущерба в арктической зоне РФ. Всего с 2015 года собрано и вывезено более 31 тыс. т металлолома.

Атака на ЗАЭС

Киев продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и срыва ротацию сотрудников МАГАТЭ , сообщили в Минобороны РФ.

Днем 2 ноября в районе города Энергодар средства ПВО обнаружили и перехватили девять украинских БПЛА коптерного типа.

Бойцы ВС РФ на посту возле Запорожской атомной электростанции Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Всего же за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 470 бойцов ВФУ и 57 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

На аэродроме Миргород Полтавской области поражен самолет Су-27 вооруженных формирований Украины.

В районе Янтарного Херсонской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель». В районе Серебрянки в ДНР поражен пункт управления 67-й механизированной бригады ВФУ.

Российские средства ПВО сбили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун», а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 31 украинский БПЛА.