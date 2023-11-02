«Спасибо хирургам — говорить могу, всё нормально»

Киевский режим следит за российскими журналистами и пытается ликвидировать их, заявил «Известиям» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Об этом, по его словам, свидетельствует украинский обстрел, в результате которого получили ранения журналисты «Известий» Алексей Полторанин, Евгений Быковский и Александр Мартемьянов. В Госдуме заявили, что охота за журналистами вопреки всем международным конвенциям объясняется тем, что Киевом руководят «профессиональные пиарщики». 1 ноября пострадавших в результате обстрела военкоров прооперировали. Сейчас их жизням ничто не угрожает, но им предстоит длительный период восстановления.

Угроза миновала

Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы Донецка, используя РСЗО и кассетные боеприпасы. Дистанция ведения огня не позволяет им наносить удары по тыловому Буденновскому району города с использованием ствольной артиллерии, но дальнобойные РСЗО «Ураган» и HIMARS всё еще остаются угрозой для всей столицы ДНР, а не только для районов у линии боевого соприкосновения.

Евгений Быковский Фото: ИЗВЕСТИЯ

Вечером 31 октября противник не только нанес удар по объекту инфраструктуры в Донецке, но и повторно обстреливал район кассетными снарядами, чтобы нанести максимальный урон сотрудникам экстренных служб, мирным жителям и прибывшим на место журналистам.

«В результате обстрела Буденновского района Донецка при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц. Кроме того, пострадали трое журналистов издания «Известия», — сообщили в Следственном комитете России.

Ранения получили корреспонденты «Известий» Алексей Полторанин, Евгений Быковский и оператор Александр Мартемьянов. Они прибыли на место одними из первых, вместе с экстренными службами.

Алексей Полторанин Фото: ИЗВЕСТИЯ

Наши коллеги были в числе тех, кто оперативно освещал действия киевского режима, показывая всей России, как живут города, которые находятся в зоне поражения ВФУ.

Александр Мартемьянов получил сквозные осколочные ранения обоих бедер. Алексей Полторанин и Евгений Быковский — проникающие осколочные ранения груди и брюшной полости.

Врачи оперативно оказали им медицинскую помощь , провели необходимые операции.

Благодаря быстрой и профессиональной работе донецких врачей в данный момент жизням военкоров ничего не угрожает. Все осколки удалены, но им предстоит длительный период восстановления. Корреспонденты «Известий» продолжали съемки, даже будучи раненными, и записывали видео для новостных эфиров, уже находясь в больнице, прямо из предоперационных палат.

1 ноября после операции Алексей Полторанин поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживает.

— Спасибо огромное врачам, хирургам, которые прооперировали меня. Чувствую себя хорошо, говорить могу, всё нормально. Левая рука немножко перебинтована, левая нога тоже перебинтована. Спасибо всем за поддержку, — сказал он.

Александр Мартемьянов Фото: ИЗВЕСТИЯ

Евгений Быковский также прооперирован. По его словам, врачи достали опасный осколок из района печени и поставили дренаж для откачки крови.

Заместитель главного врача по медицинской части Донецкого клинического территориального медицинского объединения Иван Плахотников сообщил в разговоре с «Известиями», что журналистов ранило кассетными боеприпасами.

Тройной риск

— К сожалению, работа журналистов связана с риском. Работа военных корреспондентов — это двойной или даже тройной риск, — рассказал «Известиям» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. — Как говорят в армии, год за три идет на войне. Вот и наши коллеги-военкоры работают героически. Мы надеемся, что все они вернутся домой живыми и здоровыми, хотя иногда происходят подобные случаи. Сейчас, судя по всему, киевский режим совсем уже обезумел. Это понятно. Неудачи на фронте провоцируют на какие-то совершенно уже отвратительные действия, как вчерашний обстрел Донецка.

Владимир Соловьев отметил, что за российскими журналистами следят и стараются в них попасть с украинской стороны.

Российские журналисты, попавшие под обстрел в Мариуполе, март 2022 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В годы, когда шла война в Югославии, где я проработал много лет, — тогда жилет с надписью «Пресса» помогал, спасал: в него не целились. Ни одна из противоборствующих сторон. К сожалению, сейчас мы советуем коллегам никоим образом не определяться как сотрудник средств массовой информации, потому что целью являются в том числе и они. Поэтому обычно коллеги одеваются так же, как наши военные, в какие-то бронежилеты, форму. С украинской стороны за журналистами реально следят и стараются в них попасть — и на переднем крае, и в тылу. Сколько уже было случаев и подрывов, и покушений, но, увы, такой террористический режим не признает никакие международные нормы.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев отметил, что это далеко не первый случай, когда российские сотрудники СМИ подверглись угрозе жизни.

— Действительно, за ними идет охота , потому что Киевом руководит команда, так сказать, профессиональных пиарщиков, — пояснил парламентарий. — И они ведут прежде всего информационную войну по всему миру, поэтому идет планомерная охота за журналистами, несмотря на все международные конвенции, которые защищают журналистов, исполняющих свой долг. Киев целенаправленно занимается ликвидацией журналистов, потому что понимает, что наши журналисты рассказывают правду.