Доступная вода: как Севморпуть защитят от подлодок

Северный морской путь будут почти круглогодично охранять российские охотники за субмаринами. Для этого 14-я бригада противолодочных кораблей Северного флота в скором времени получит боевой ледокол «Иван Папанин». Он позволит вести поиск субмарин вероятного противника, в том числе в сложных погодных условиях. Эксперты отмечают, что такое решение усилит оборону не только районов, по которым проходит самая северная транспортная артерия России, но и всей страны.

Стратегический патруль

В Минобороны РФ принято принципиальное решение обеспечить практически круглогодичное присутствие кораблей ВМФ в Арктике, в акватории Северного морского пути (СМП). Для решения этой задачи 14-я бригада противолодочных кораблей Кольской флотилии Северного флота в ближайшее время получит ледокол «Иван Папанин» , рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Планируется, что он обеспечит деятельность боевых кораблей в самых сложных погодных условиях.

По словам собеседников издания, ледокол позволит патрулировать акваторию Севморпути большую часть года, кроме месяцев, когда арктические воды покрыты плотным ледяным покровом. СМП запирает ледовая пробка, которая образовывается в конце осени в районе Новосибирских островов и может держаться несколько месяцев.

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В 14-ю бригаду, которая получит новый ледокол, входят четыре больших противолодочных корабля проекта 1155 и 1155.1 — «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков», «Адмирал Чабаненко» и «Адмирал Левченко».

Северный флот в последние годы регулярно проводит арктические экспедиции, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Группы кораблей совершают походы по СМП с заходом в важные порты и на острова, — отметил он. — В этих экспедициях командование 14-й бригады накопило большой опыт действия в арктических широтах. Теперь наши противолодочные корабли смогут находиться в северных широтах еще больше времени. Это поможет усилить контроль за акваторией Севморпути и прилегающими районами. Ледокол «Иван Папанин» специально разрабатывался для работы в арктических широтах.

По мере таяния льдов роль СМП будет расти не только для России, но и для общемировой глобальной экономики, рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Фото: РИА Новости/Дмитрий Дубов

— Для нас он важен по экономическим и военным причинам, — отметил эксперт. — В Арктике сейчас разрабатываются большие объемы полезных ископаемых. СМП важен с точки зрения развития флота и надежности обороны страны с северного направления. Здесь мы поддерживаем и развиваем инфраструктуру для обеспечения стратегической безопасности страны. Арктика нас отделяет от основного оппонента — США. В Арктической зоне кроме флота действуют ПВО, авиация, радиолокационные подразделения и другие силы. Утратив или ослабив там военное присутствие и контроль, мы столкнемся с резким ухудшением возможностей в деле стратегического сдерживания.

Легендарное имя

«Иван Папанин» — головной в линейке ледокольных сторожевых кораблей проекта 23550, его должны передать в состав флота в 2024 году. Второй такой корабль — «Николай Зубов».

Корабли проекта 23550 предназначены для проводки судов во льдах, буксировки, мониторинга арктических вод, сопровождения судов обеспечения и конвоирования задержанных кораблей и судов.

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В арсенале ледокола есть артиллерийская установка АК-176МА, также он может нести крылатые ракеты «Калибр». При необходимости на его борту может базироваться многоцелевой вертолет. Команда имеет на вооружении переносные зенитные ракетные комплексы.

Он развивает скорость до 18 узлов и может преодолевать ледяные поля толщиной до 1,7 м. Автономность корабля — 70 суток, а дальность хода — 10 тыс. морских миль.

Его характеристики произвели серьезное впечатление на американских адмиралов. Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, говоря об «Иване Папанине», отметил, что он может нести крылатые ракеты, и подчеркнул при этом, что данный тип ракет не является оборонительным оружием.

Представители российского МИДа в ответ заявили, что не понимают суть претензии: «Иван Папанин» — это не классический ледокол, а многофункциональный военный корабль, поэтому установка на него разрешенных вооружений не может вызывать вопросы.

Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Севморпуть — национальное достояние

В российском законе «О внутренних морских водах и территориальном море и прилежащей зоне РФ» за Севморпутем закреплен статус исторически сложившейся транспортной коммуникации, которая считается национальным достоянием.

Представители США не раз в пику России заявляли, что Севморпуть должен быть открытой транспортной артерией. Причем американское правительство оспаривает права прибрежной страны устанавливать правила провода кораблей в северных широтах не только у России. Например, они не признают право Канады распоряжаться арктическими маршрутами.

Претензии США в отношении Севморпути уходят корнями во времена холодной войны. Еще в 1964 году Вашингтон и Москва обменялись нотами протеста из-за попытки американских судов несанкционированно проследовать вдоль арктического побережья СССР.

Россия активно строит инфраструктуру в Арктике и размещает силы для прикрытия Севморпути с середины прошлого десятилетия. На арктических островах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также средства ПВО. Реконструированы полярные аэродромы, на которых несут дежурство истребители.

Военнослужащий ВС РФ у берегового ракетного комплекса «Бал» Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Минобороны в последние годы постоянно отрабатывает переброску сил в Арктику из других регионов. Так, например, два года назад отряд кораблей Северного флота в ходе маневров тренировал высадку морского десанта вдоль Северного морского пути. В разных районах полярные берега штурмовали подразделения морской пехоты и арктических мотострелков.

Вместе с появлением военных баз в регионе строится и транспортная инфраструктура, которая поможет использовать Севморпуть для гражданских нужд.