 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Роскачество обнаружило фальсификат в шпротах
Мир
Филиппины сообщили о готовности запустить прямые рейсы из РФ
Мир
Минюст США сообщил об аресте четырех россиян по обвинению в экспорте товаров
Мир
ЦАХАЛ нанесла удары по стратегическим пунктам «Хезболлы»
Мир
Министр обороны Израиля заявил о твердом намерении победить ХАМАС
Мир
У самолета компании «Белавиа» лопнуло колесо при посадке в Минске
Мир
ФРГ направила Украине с начала СВО вооружений на €4,2 млрд
Мир
Минобороны Британии оценило эффективность российского дрона «Ланцет»
Мир
ВКС РФ нанесли удары по опорному пункту и укрытию террористов в Сирии
Политика
Посол РФ в Израиле озвучил количество ждущих эвакуации из Газы россиян
Мир
Прокуратура Франции предъявила олигарху Кузьмичеву обвинения в отмывании денег
Экономика
Федеральная резервная система США оставила максимальную с 2001 года ставку 5,25-5,5%
Мир
Число погибших в секторе Газа выросло до 8,7 тыс. человек
/

Доступная вода: как Севморпуть защитят от подлодок

ВМФ планирует усилить оборону самой северной транспортной артерии страны боевым ледоколом «Иван Папанин»
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Северный морской путь будут почти круглогодично охранять российские охотники за субмаринами. Для этого 14-я бригада противолодочных кораблей Северного флота в скором времени получит боевой ледокол «Иван Папанин». Он позволит вести поиск субмарин вероятного противника, в том числе в сложных погодных условиях. Эксперты отмечают, что такое решение усилит оборону не только районов, по которым проходит самая северная транспортная артерия России, но и всей страны.

Стратегический патруль

В Минобороны РФ принято принципиальное решение обеспечить практически круглогодичное присутствие кораблей ВМФ в Арктике, в акватории Северного морского пути (СМП). Для решения этой задачи 14-я бригада противолодочных кораблей Кольской флотилии Северного флота в ближайшее время получит ледокол «Иван Папанин», рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Планируется, что он обеспечит деятельность боевых кораблей в самых сложных погодных условиях.

По словам собеседников издания, ледокол позволит патрулировать акваторию Севморпути большую часть года, кроме месяцев, когда арктические воды покрыты плотным ледяным покровом. СМП запирает ледовая пробка, которая образовывается в конце осени в районе Новосибирских островов и может держаться несколько месяцев.

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В 14-ю бригаду, которая получит новый ледокол, входят четыре больших противолодочных корабля проекта 1155 и 1155.1 — «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков», «Адмирал Чабаненко» и «Адмирал Левченко».

Северный флот в последние годы регулярно проводит арктические экспедиции, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Группы кораблей совершают походы по СМП с заходом в важные порты и на острова, — отметил он. — В этих экспедициях командование 14-й бригады накопило большой опыт действия в арктических широтах. Теперь наши противолодочные корабли смогут находиться в северных широтах еще больше времени. Это поможет усилить контроль за акваторией Севморпути и прилегающими районами. Ледокол «Иван Папанин» специально разрабатывался для работы в арктических широтах.

По мере таяния льдов роль СМП будет расти не только для России, но и для общемировой глобальной экономики, рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»

Фото: РИА Новости/Дмитрий Дубов

— Для нас он важен по экономическим и военным причинам, — отметил эксперт. — В Арктике сейчас разрабатываются большие объемы полезных ископаемых. СМП важен с точки зрения развития флота и надежности обороны страны с северного направления. Здесь мы поддерживаем и развиваем инфраструктуру для обеспечения стратегической безопасности страны. Арктика нас отделяет от основного оппонента — США. В Арктической зоне кроме флота действуют ПВО, авиация, радиолокационные подразделения и другие силы. Утратив или ослабив там военное присутствие и контроль, мы столкнемся с резким ухудшением возможностей в деле стратегического сдерживания.

Арктическая ипотека под 2% запускается: кто и где может оформить
Льготные условия по арктической ипотеке будут доступны с 1 ноября

Легендарное имя

«Иван Папанин» — головной в линейке ледокольных сторожевых кораблей проекта 23550, его должны передать в состав флота в 2024 году. Второй такой корабль — «Николай Зубов».

Корабли проекта 23550 предназначены для проводки судов во льдах, буксировки, мониторинга арктических вод, сопровождения судов обеспечения и конвоирования задержанных кораблей и судов.

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В арсенале ледокола есть артиллерийская установка АК-176МА, также он может нести крылатые ракеты «Калибр». При необходимости на его борту может базироваться многоцелевой вертолет. Команда имеет на вооружении переносные зенитные ракетные комплексы.

Он развивает скорость до 18 узлов и может преодолевать ледяные поля толщиной до 1,7 м. Автономность корабля — 70 суток, а дальность хода — 10 тыс. морских миль.

Суда и обратно: для круизов в Арктике смягчат пограничные правила
Это упростит организацию туров по Крайнему Северу и Дальнему Востоку, но не сделает их дешевле, говорят эксперты

Его характеристики произвели серьезное впечатление на американских адмиралов. Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, говоря об «Иване Папанине», отметил, что он может нести крылатые ракеты, и подчеркнул при этом, что данный тип ракет не является оборонительным оружием.

Представители российского МИДа в ответ заявили, что не понимают суть претензии: «Иван Папанин» — это не классический ледокол, а многофункциональный военный корабль, поэтому установка на него разрешенных вооружений не может вызывать вопросы.

Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр»

Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр»

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Севморпуть — национальное достояние

В российском законе «О внутренних морских водах и территориальном море и прилежащей зоне РФ» за Севморпутем закреплен статус исторически сложившейся транспортной коммуникации, которая считается национальным достоянием.

Представители США не раз в пику России заявляли, что Севморпуть должен быть открытой транспортной артерией. Причем американское правительство оспаривает права прибрежной страны устанавливать правила провода кораблей в северных широтах не только у России. Например, они не признают право Канады распоряжаться арктическими маршрутами.

Претензии США в отношении Севморпути уходят корнями во времена холодной войны. Еще в 1964 году Вашингтон и Москва обменялись нотами протеста из-за попытки американских судов несанкционированно проследовать вдоль арктического побережья СССР.

Россия активно строит инфраструктуру в Арктике и размещает силы для прикрытия Севморпути с середины прошлого десятилетия. На арктических островах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также средства ПВО. Реконструированы полярные аэродромы, на которых несут дежурство истребители.

Военнослужащий ВС РФ у берегового ракетного комплекса «Бал»

Военнослужащий ВС РФ у берегового ракетного комплекса «Бал»

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Минобороны в последние годы постоянно отрабатывает переброску сил в Арктику из других регионов. Так, например, два года назад отряд кораблей Северного флота в ходе маневров тренировал высадку морского десанта вдоль Северного морского пути. В разных районах полярные берега штурмовали подразделения морской пехоты и арктических мотострелков.

Холодный прием: армия России получила системы арктического интернета
Новое оборудование позволяет создавать сети обмена информацией в самых экстремальных условиях

Вместе с появлением военных баз в регионе строится и транспортная инфраструктура, которая поможет использовать Севморпуть для гражданских нужд.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир