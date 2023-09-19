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Суда и обратно: для круизов в Арктике смягчат пограничные правила

Это упростит организацию туров по Крайнему Северу и Дальнему Востоку, но не сделает их дешевле, говорят эксперты
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Для российских круизных судов смягчат процедуру пограничного контроля в Арктике и на Дальнем Востоке. Правкомиссия одобрила поправки, которые сводят отчет для погранслужб к уведомлению о маршруте, экипаже и пассажирах. Сейчас такие правила действуют только для иностранных судов, законопроект же уравнивает российские корабли в правах, отмечают авторы документа. Они полагают, что смягчение правил поможет развитию туризма на этих территориях и позволит российским туроператорам создавать более привлекательные маршруты. Но это не снизит цены на подобные круизы, отмечают эксперты.

Уравнять возможности

Российским круизным судам предлагается упростить правила пограничного режима в портах Арктики и Дальнего Востока. Соответствующие поправки, разработанные Минвостокразвития, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».

Сейчас, согласно закону «О государственной границе», российские круизные суда обязаны соблюдать правила пограничного режима, а это «влечет необходимость оформления многочисленных разрешений и оформления уведомлений, предусмотренных приказом ФСБ России», указано в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, судам требуется получить разрешение на осуществление хозяйственной или иной деятельности, уведомить пограничный орган о деятельности во внутренних морских водах и территориальном море РФ. Кроме того, нужно оформить коллективные пропуски в пограничную зону, оповестить органы об использовании лодок и катеров круизного судна. А предварительно эти плавсредства нужно поставить на учет. Отдельное разрешение пограничного органа нужно для использования дронов на приграничной территории.

Но для круизных судов под иностранными флагами требования мягче: есть утвержденный перечень портов в Арктической зоне и Дальневосточном федеральном округе, в которых им разрешено производить посадку и высадку туристов. Там же они могут выгрузить или загрузить припасы. И требования пограничного режима там не применяются.

Законопроект призван «устранить неравенство между требованиями правил пограничного режима к российским и иностранным круизным судам», отмечается в документе. Предлагается разрешить российским судам не соблюдать правила пограничного режима, если перед началом путешествия перевозчик направил уведомление в пограничные органы ФСБ со сведениями о маршруте, пассажирах и экипаже корабля.

«Принятие законопроекта повысит доступность привлекательных для российских туристов районов Крайнего Севера и Дальнего Востока и будет способствовать развитию российского туризма», — указано в отзыве Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве (есть в распоряжении «Известий»). Этот же аргумент приводится и в пояснительной записке: там указывается, что мера позволит туроператорам, круизным компаниям и операторам судов формировать «более привлекательные маршруты» для российских судов по сравнению с иностранными.

Нервно для организаторов

Мера действительно расширит возможности прибытия и отбытия для российских судов, подтвердил «Известиям» член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

— Ее актуальность возросла на фоне развития морского туризма, — сказал он.

Смягчение правил захода круизных судов в порты Арктики упростит организацию туров в эти регионы, считает глава комитета Российского союза туриндустрии по приключенческому туризму, директор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

— Некоторые территории до сих пор, к сожалению, требуют именно разрешительного порядка посещения. И это касается не столько особо охраняемых природных территорий, сколько тех зон, где территорию контролируют военные. Изменение порядка на уведомительный существенно бы помогло, — полагает он.

Процесс подготовки и согласования документов для таких путешествий часто затягивается, отметил он.

— Иногда это продолжается до последнего момента. Тем самым компании не могут гарантировать туристам возможность проведения программ. Как правило, это всё разрешается, но как минимум это нервно для большинства компаний-организаторов, — пояснил Вадим Мамонтов.

А вот на стоимость круизов предлагаемые изменения вряд ли повлияют, отметили эксперты. Подготовка документов составляет мизерную долю от затрат организаторов, рассказал Вадим Мамонтов.

Сейчас подобные туры могут обходиться туристам в сумму свыше 2 млн рублей на человека, подчеркнул вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

— При таких расценках о массовом туризме говорить вряд ли приходится, десятки тысяч человек туда не поедут, — отметил он.

Уровень цен связан с тем, что у судов, которые используются для круизов, например, в Арктической зоне, очень высокая стоимость фрахта, добавил Вадим Мамонтов. Кроме того, таких кораблей катастрофически не хватает для расширения туристических программ в Арктике и на Дальнем Востоке.

— По факту на сегодняшний день единственное судно для таких маршрутов — это «Профессор Хромов». И на ледоколе «50 лет Победы» делаются круизы к Северному полюсу. В этом году был один такой туристический круиз. На следующий год планируют три программы. Но этого всё равно, безусловно, недостаточно, чтоб покрывать территорию, — подчеркнул он.

Ежегодно на этих судах путешествуют не больше 600–700 человек, подчеркнул Алексан Мкртчян. В их числе и иностранные туристы, и ученые, и победители школьных олимпиад, которые получают путевку бесплатно. Он призвал разобраться, что влияет на ценообразование для таких круизов, возможно, с привлечением Федеральной антимонопольной службы.

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