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Арктическая ипотека под 2% запускается: кто и где может оформить

Льготные условия по арктической ипотеке будут доступны с 1 ноября
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Дальневосточную ипотеку планируют трансформировать и распространить на территорию Арктической зоны РФ. Предполагается, что реализация программы повысит уровень комфорта россиян и сделает покупку нового жилья в северных регионах более доступной. В настоящее время арктическая ипотека действует в Якутии и на Чукотке. Кто имеет право на выдачу ипотечных займов и что важно учесть — в материале «Известий».

Арктическая ипотека под 2%: условия

По поручению президента РФ Владимира Путина изменения в условия выдачи дальневосточной ипотеки должны быть внесены к 1 ноября 2023 года. Она будет расширена на всю сухопутную территорию Арктической зоны России. Подобная мера позволит оживить строительный рынок и привлечь молодых специалистов для приоритетных отраслей. По общим оценкам экспертов, на распространение программы из федерального бюджета в 2023–2025 годах выделят около 4 млрд рублей, а к 2030-му — 11,6 млрд рублей.

Воспользоваться льготной кредитной ставкой семьи смогут до 1 января 2030 года. По условиям, стоимость 1 кв. м не должна превышать среднюю рыночную цену по региону, определяемую Минстроем. Граждане РФ получат деньги на покупку квартир и таунхаусов на первичном рынке. Во многих городах и сельских пунктах будет доступно приобретение недвижимости на вторичном рынке.

ипотека
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Ожидается, что льготные условия программы будут аналогичны действующей дальневосточной ипотеке, первоначальный взнос которой составляет не менее 20%, максимальный размер кредита — 6 млн рублей, срок выплаты — до 20 лет (242 месяца). Заемщик оплачивает кредит по льготной ставке 2%, оставшиеся проценты приходятся на долю государства.

Ранее свое участие в проектном финансировании анонсировали несколько крупных банков, в том числе Сбербанк и ВТБ. Банк ВТБ уже открыл прием заявок на арктическую ипотеку под 2% годовых, однако первые сделки начнут проводить только после подписания и вступления в силу постановления правительства.

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Молодая семья: что значит в ипотеке, какой возраст

Ипотека на территории Арктической зоны позволит предоставить комфортное проживание 8–10 тыс. молодых семей, что создаст импульс для демографического роста и освоения важных регионов страны. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рассказал, что принять участие в льготной программе могут семьи, где возраст обоих родителей не превышает 35 лет. Возрастное ограничение сохраняется в случае неполных семей, где родитель воспитывает одного или более детей (младше 19 лет) самостоятельно.

строительство дома
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Кредит будет доступен для учителей и медработников, которые проработали в Арктике больше пяти лет, а также для специалистов из приоритетных отраслей развития. Последним нужно иметь действующий контракт на постоянную работу в регионе, добавил губернатор Архангельской области. Кроме того, льготы положены вынужденным переселенцам с Украины, проживающим в Дальневосточном регионе.

Где будет действовать арктическая ипотека: города

Сниженная ипотечная ставка будет доступна на покупку жилья, которое расположено на сухопутной территории Арктической зоны РФ, рассказывает Александр Цыбульский. Льготное кредитование северной территории РФ охватывает 131 населенный пункт.

Территория новой ипотеки включает Мурманскую область, Ненецкий автономный округ, а также отдельные регионы Карелии, Красноярского края и Архангельской области. Жители Якутии и Ямало-Ненецкого округа могут воспользоваться льготной ипотекой для Дальнего Востока уже сейчас. В программу арктической ипотеки входят такие города, как Мурманск, Архангельск, Воркута, Норильск, Анадырь и Дудинка. Председатель правления группы «Аквилон» Александр Фролов отмечает, что по объемам строительства Архангельская область лидирует среди северных регионов, показатели спроса на новое жилье заметно выросли по сравнению с прошлым годом.

ипотека
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кто может претендовать на арктическую ипотеку

Арктическая ипотека сможет решить задачу удержания жителей северных регионов России, рассказал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азимов. У людей появится возможность улучшить свои жилищные условия и стимулировать строительство новых зданий. Стратегия развития Арктического региона до 2035 года предполагает освоение недр Севера, создание промышленных производств и развитие транспорта.

Претендовать на ипотеку по льготной ставке могут люди, входящие в определенную категорию жителей. Прежде всего программа затрагивает супругов, возраст которых не больше 35 лет, и родителей-одиночек не старше 35 лет, имеющих несовершеннолетнего ребенка.

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Воспользоваться государственной поддержкой могут участники программ «Арктический гектар» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов». Условия распространяются на работников сферы здравоохранения или образования, вынужденных переселенцев и людей, которые приехали на работу в рамках повышения трудовой мобильности. К участию допускаются специалисты из приоритетных отраслей развития при условии наличия контракта на постоянную работу в регионе.

ипотека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Приоритетными отраслями в Архангельской области являются судостроение, машиностроение, лесопромышленный комплекс, транспорт и туризм, а также горнодобывающая промышленность и рыболовство, химия и нефтехимия, связь и телекоммуникации, а также научно-образовательный комплекс.

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