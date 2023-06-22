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Ипотеке час: первые льготные кредиты на жилье в Арктике выдадут в этом году

Сколько денег потребует программа и как она изменит жизнь в регионе
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Средства для старта «Арктической ипотеки» — льготной программы под 2% для субъектов на севере — планируют выделить до конца года. Об этом «Известиям» рассказал депутат Госдумы Александр Спиридонов (ЕР) по итогам встречи с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым. Соответствующие поправки в бюджет планируется внести на этот год и 2024-й. Таким образом, первые ипотечные кредиты по новой программе россияне получат уже в нынешнем году. Аналогичные сроки не исключил и глава одного из арктических регионов — губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Застройщики отмечают, что темпы жилищного строительства в Арктике в три раза ниже, чем в целом по России.

На всю Арктическую

Профильные ведомства вовсю ведут работу над распространением на территории всей Арктики льготной ипотеки, о которой в мае писали «Известия». Вице-премьер Юрий Трутнев ранее дал такое поручение Минфину, Минстрою и Минвостокразвития. Теперь в кабмине намерены распространить на всю Арктическую зону уже действующую на Дальнем Востоке программу, по которой кредиты выдаются под 2% годовых. Это станет новацией для покупки жилья в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Карелии, Коми, Красноярском крае и Архангельской области. В зону Арктики также входят Республика Саха (Якутия) и Чукотка — там «Дальневосточная ипотека» уже действует.

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Деньги на распространение льготной ипотеки на всю Арктику планируют заложить в бюджете на этот и плановый 2024 и 2025 годов, рассказал «Известиям» замглавы комитета ГД по промышленности и торговле от Архангельской области Александр Спиридонов. Об этом политик заявил по итогам встречи с куратором ипотечного проекта — министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым на ПМЭФ. По словам депутата, сегодня возможны три способа привлечения средств на старт «Арктической ипотеки»: внесение поправок в бюджет на нынешний и 2024-й в осеннюю сессию, перераспределение средств Минвостокразвития из других программ и привлечение из резервного фонда.

В кабмине в ответ на запрос «Известий» о ходе работы над инициативой порекомендовали обратиться в Минфин и Минвостокразвития. В финансовом ведомстве также перенаправили запрос в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, которое на момент публикации не ответило.

дом
Фото: ТАСС/Евгений Софронеев


Если всё будет выполнено в срок, то первые «Арктические ипотеки» уже могут быть выданы в этом году. Выполнены необходимые расчеты, сумма получилась внушительная: предполагаемое расширение условий программы потребует выделения дополнительного финансирования в размере 148,2 млрд рублей до 2050 года. Министерство [по развитию Дальнего Востока и Арктики] подготовило доклад в адрес главы кабмина о том, что есть такая инициатива, — заявил Александр Спиридонов.

Сроки выдачи первых льготных кредитов на жилье в Арктике в этом году вполне реальные, сказал «Известиям» губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Градостроительный потенциал в регионе составляет более чем 2,5 млн кв. м жилой площади. При этом власти фиксируют спрос населения на ипотечные программы: в 2022 году каждая третья квартира с использованием существующих вариантов кредитования приобреталась молодыми людьми и семьями в возрасте до 35 лет, подчеркнул глава региона.

Эффективность реализации любых жилищных проектов зависит прежде всего от спроса на новую недвижимость у населения, а он у нас высокий и существенно превышает предложение, которое дает рынок. Поэтому программу «Арктическая ипотека» мы рассматриваем как стимул и для застройщиков, и для жителей регионов, покупательская способность которых безусловно повысится при внедрении льготного кредитования под 2%, как это уже успешно работает на Дальнем Востоке, — добавил Александр Цыбульский.

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Скорее всего, авторы инициативы просто «перетасуют» ранее утвержденные статьи бюджета, поэтому необходимости обращаться к резервному фонду правительства не будет, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако несмотря на то, что ломать всю структуру бюджета законодателям не потребуется, для внесения определенных корректировок нужно будет, в первую очередь, доказать пользу гражданскому обществу, подчеркнул экономист.

строители
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин


— Это не такие большие деньги, потому что идея касается лишь северных регионов, а не всей России. Да, у нас утвержден бюджет на 2023-й и последующие два года. Но несмотря на то, что половина 2023-го прошла, изменения более чем возможны. Бюджет всегда «плавающий», потому что иногда вопросы возникают по ходу года. Это абсолютно нормальная экономическая практика, никто не превращает бюджет в «священный Грааль», — пояснил он.

Развитие рынка

Сегодня примерно в каждом втором городе России — в более чем 600 из 1117 — практически нулевой объем ввода жилья, сказал первый замглавы комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Причем большинство — населенные пункты Арктического региона, отметил он.


Это очень серьезная проблема, и если она не будет решена в ближайшее время, люди просто разъедутся и мы получим мертвые города. «Арктическая ипотека» должна способствовать развитию местного строительного рынка, позволит снизить миграционный отток молодого населения, а также привлечь в Арктику специалистов из других регионов, — сказал депутат.

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Однако законодатель обратил внимание, что вводить ее нужно адресно, исходя из заранее определенных критериев. Регионы, претендующие на соответствующую меру поддержки, должны доказать, что они в состоянии построить необходимое количество жилья, подчеркнул Владимир Кошелев. Кроме того, у многих россиян вызывает опасение возможный рост цен на квадратный метр, добавил депутат Александр Спиридонов. Для этого он предложил Алексею Чекункову установить фиксированную стоимость для компаний, которые будут работать по «Арктической ипотеке».

девушки
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк


Себестоимость строительства в Арктике, особенно в условиях вечной мерзлоты, действительно высока, подчеркнул управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его словам, не только рыночные, но и действующие льготные программы не обеспечивают девелоперов гарантированным спросом. «В результате мотивация работать в регионе у застройщиков практически отсутствует, темпы жилищного строительства в три раза ниже, чем в целом по России», — заметил он.

Инфографика

Многие молодые люди покидают северные субъекты РФ именно потому, что не имеют возможность обновить жилищные условия, считает Руслан Сырцов. Однако новая программа может изменить положение, потому что ставка 2% годовых почти наверняка гарантирует повышение потребительской активности, и как следствие, стимулирует девелоперов. При этом предпосылок для серьезного роста цен в регионе нет, заключил он.

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Президент ГК «Основа» Александр Ручьев также отметил востребованность подобных мер поддержки на примере положительного опыта «Дальневосточной ипотеки», однако властям Арктики предстоит по примеру Дальнего Востока стимулировать строительную отрасль. «Арктическая ипотека» также станет мотивацией к переезду в тяжелые природные условия северных регионов наряду с достойным уровнем оплаты труда, считает исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

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