«Северные территории — это 70 % нашей страны»

Успешное экономическое развитие России сегодня во многом связано с успешным освоением мощного потенциала северных регионов страны, считает министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме он поделился успехами, связанными с реализацией крупных северных инфраструктурных проектов, а также рассказал о перспективах увеличения объемов перевозок по Северному морскому пути и о туристической привлекательности Арктики.

«Сейчас происходит разворот деловой активности на Восток — где вообще-то создается будущее»

— Согласно последней статистике, Мурманск и Архангельск возглавляют список регионов, где наблюдается довольно большой отток населения. Что сейчас делается, чтобы сократить отток и достаточно ли этих мер?

— У оттока, а если быть более точным у снижения количества численности населения — две основные причины. Первая — миграционная, когда уезжает людей больше, чем приезжает в регион. И вторая — это демографическая, когда людей меньше рождается. Я начну со второй, поскольку она актуальная для всей Российской Федерации, и, к сожалению, эксперты-демографы об этом сейчас часто говорят.

Мы вошли в период так называемой демографической ямы: в девяностые годы ситуация была гораздо менее благополучная чем сейчас, люди не видели, не чувствовали уверенности в будущем, женщины меньше рожали детей. Вот сейчас как раз те, кого было меньше, в свою очередь становятся родителями, соответственно, у них рождается меньше детей . Вторая причина, более характерная в первую очередь для Дальневосточного федерального округа, это когда уезжает больше людей, чем приезжает. Мы внимательно изучили причины этих явлений и, поняли что главная причина — это изношенная социальная инфраструктура. За десятилетия после развала Советского Союза та старая советская инфраструктура, которая создавалась фактически со времен революции, пришла в упадок. С 2018 года в рамках национальной программы развития Дальнего Востока, национальных проектов, единой президентской субсидии делались огромные инвестиции в создание 1500 новых объектов: новых школ, больниц, поликлиник, общественных пространств, спортивных центров . Все для того, чтобы подтянуть уровень социальной инфраструктуры. Очень важная роль отводится дальневосточной ипотеке. Регионы, которые вы назвали, они относятся к Арктической зоне, где тоже очень ждут распространения этой ипотеки.

Ипотека не только дала возможность уже 70 тыс. семей получить более дешевое жилье, точнее больше жилья за те же деньги и возможность платить значительно меньший ежемесячный платеж. Благодаря этому возросшему спросу на ипотеку к проектам подключилось больше застройщиков. Буквально сегодня на Петербургском экономическом форуме мы подписывали соглашение со строительной компанией, которая начнет реализацию проекта «Дальневосточной квартал» в Еврейской автономной области. Там вообще ничего не строилось десятилетиями. Б

ольшие новые проекты, сегодня реализуются федеральными застройщиками, такими как «ПИК», «Самолёт», «ФСК». Эти группы строят 500 тыс. кв.м на Сахалине, 500 тыс. кв.м в Хабаровске, Благовещенске, Чите на Камчатке, реализуя программу «Дальневосточный квартал». За 2019 год в Магадане один дом построили. Сейчас — 200 тыс. кв.м. Больше жилья, ниже цены — это уже закон рынка, спрос и предложение. Сейчас происходит разворот деловой активности, транспортных потоков на Восток — там вообще-то создается будущее. Вот сегодня уверен, что вы, также как и вся страна и весь мир, внимательно слушали нашего президента. Те страны, о которых он говорит, двигатели экономической активности: это Китай, Индия, Индонезия, это вообще Азия, Африка — нужно быть там сейчас. И нужно быть на Дальнем Востоке для того, чтобы реализоваться в профессиональном смысле слова, для того, чтобы иметь более, ну если хотите, яркое будущее. И конечно сравнительно недорогое жилье для этого очень важный компонент, который мы собственно и предоставляем.

-— Еще одна проблемная точка — авиация. Насколько активно развивается авиасообщение в регионе? Улучшается ли доступность дальних поселений?

— Мы — самая большая в мире страна. Авиация — это объективно законы физики: для того, чтобы далеко долететь, нужен и большой самолёт, и много топлива. Я вам приведу такой пример. По плоскому тарифу долететь от Москвы до Владивостока, Хабаровска или даже Петропавловска-Камчатского стоит порядка 11 тыс. руб. с налогами, условно 110 евро. За такую сумму лететь 7-8-9 часов, преодолеть расстояние 5-6-7 тысяч километров – все равно что перелететь Атлантический океан — нигде в мире такого нету. Это позиция нашего президента, она выражена четко — связанность страны для всего ее населения. От Калининграда до Анадыря, до Петропавловска, до Южно-Сахалинска люди должны чувствовать, что они живут в единой стране и государство должно оказывать максимальную поддержку передвижению людей.

С этой целью на базе авиакомпании «Аврора» создана «Единая дальневосточная авиакомпания», которая, кстати говоря, связывает в полтора раза больше населенных пунктов и у которой в полтора раза больше маршрутов чем у «Аэрофлота». Она доставляет пассажиров до самых маленьких отдаленных поселков. Для того, чтобы людям было удобно летать, реализуются программы субсидирования как магистральных перевозок, благодаря которой билет между столицами регионов Москвой и Санкт-Петербургом стоит недорого , так и перелетов внутри Дальневосточного Федерального округа. В год сейчас выделяется порядка 17 миллиардов рублей на эти субсидии, что позволяет поддержать сотни тысяч людей . Если план по дальневосточным перевозкам для «Единой Дальневосточной Авиакомпании» по субсидированным полетам на 2022 год был 250 тыс. человек, то по факту перевезли более 330 тыс. человек, то есть на 45 % больше плана. Мы вводим новые маршруты и связываем самые отдаленные населенные пункты. Два самых новых маршрута это Магадан-Кепервеем и Хабаровск-Амурзет. Уверен, что немногие люди в России знают о таких населенных пунктах. Узнают благодаря наличию «Дальневосточной Единой Авиакомпании» и, надеюсь, долетят, смогут посмотреть и туристическую привлекательность, и возможности для бизнеса. Кепервеем это Чукотка, а Амурзет — это Еврейская автономная область, где еще аэродром восстанавливать нужно. В советское время вся эта связь была, мы все помним, смотрели кино великое «Мимино», как там на вертолете доставляли пассажиров. Кстати говоря, вертолетное сообщение — безальтернативный вид транспорта еще для многих территорий Дальнего Востока и Арктики.

«Люди должны чувствовать, что они живут в единой стране»

— Как бы вы оценили сейчас эффективность программы «Дальневосточный гектар»?

— Программа «Дальневосточный гектар» дает людям дополнительную возможность либо построить дом на своей земле, либо заняться предпринимательством. И ей уже воспользовалось более 70 тыс. человек, то есть на Дальнем Востоке и в Арктике примерно 40 % это люди, которые по этой программе строят себе дачи на больших участках земли. Не все, кстати говоря, берут гектар. Он условно называется гектар. Берут люди столько, сколько им нужно, но не более гектара на одного гражданина. Семья может получить и 5 гектар. Можете взять 50 соток, если вам больше не нужно.

На втором месте, где-то треть — это те, кто занимается сельским хозяйством. Здесь мы на Дальнем Востоке видим потрясающие проекты, удивительные есть примеры староверов, которые приехали из Латинской Америки и сейчас организовали на «Дальневосточном гектаре» свое производство, например, сыров. Пользуются огромным спросом. На Восточном экономическом форуме, вот если к ним прийти на стенд с продуктами после 14 часов дня, уже ничего не будет. Есть отличные программы предпринимательские, связанные с туризмом: школы конного спорта, серфинговые базы, туристические базы, бани, спортивные школы. Когда смотришь на позитивные примеры, как люди реализуют свои мечты на бесплатном участке земли, конечно, душа радуется. Безусловно, это не легкий путь. Земля вообще требует пота и усилий. Но десятки тысяч людей этим уже воспользовались, и мы считаем это очень хорошим результатом, будем продолжать их всячески поддерживать. Следующий этап развития этой программы — строительство собственного жилья с применением российских домокомплектов, деревянного домостроения, российских строительных материалов, подведение общей инфраструктуры для того, чтобы собирать этих людей в коллективы. Здесь есть элемент планирования. Изначально программа задумывалась с большой степенью свободы: вот вся земля, которая не занята, она, так сказать, чистый лист, и люди в прямом смысле слова своими руками могли нарисовать на нем участок земли, который им был нужен . Где-то такая свобода дала интересные результаты, где-то людям потребовалась дополнительная поддержка. Поэтому сейчас мы рассматриваем такие программы, как «Строительный гектар» для того, чтобы помогать людям строить дома.

— Уже можно говорить о каких-то сроках, когда «Строительный гектар» заработает?

— Я думаю, мы до конца этого года представим новый формат того, как можно брать гектары коллективами, чтобы на них возводить именно индивидуальное жилье. Кроме того, был принят федеральный закон, который запустил так называемую «гектарную амнистию», и все шероховатости законодательства, которые затрудняли получение в собственность участков взятых в аренду на самых ранних стадиях этой программы, они уже нивелированы. Поэтому сейчас, слава Богу, у нас жалоб на продолжение участия в этой программе больше нет.

— Насколько реально в ближайшее время распространение льготной ипотеке под 2 % на регионы Арктики?

— Все упирается в деньги. К нам приходят люди, в том числе, депутаты и говорят: а давайте распространим льготную ипотеку на все регионы Севера и приравненные к ним территории. А у нас почти вся Россия это Север. У нас северные территории — это 70 % страны. Конечно, если сегодня министерству финансов сказать, что на 70 % территории страны нужно 4/5 ипотечной ставки субсидировать, то никаких денег не хватит. К сожалению, все-таки федеральный бюджет — это конечная величина. Однако мы просчитали такую возможность именно для регионов в Арктической зоне Российской Федерации — те, которые находятся за полярным кругом, которые де-юре входят в АЗРФ. Здесь цифры не такие пугающие. Я уверен, что мы этого решения у руководства страны добьемся. Ожидаю, что до конца этого года решение будет принято, и жители Арктики смогут получать арктическую ипотеку.

«Это не просто грузы, которые нужно провести-вывести через льды, а процессы, создающие новую экономику России»

— В условиях санкций, экономического давления очень большая ставка делается на Северный морской путь (СМП). Можно ли сказать, насколько вырос экспорт энергоресурсов по Северному морскому пути за это год?

— Использование СМП растет взрывными темпами. Это началось не год назад, СМП проснулся вместе с большими проектами по освоению Ямала, с проектами по сжижению природного газа. Начиная где-то с 2015 года в этой области идет довольно бурный рост. За 7 лет объем перевозок по СМП вырос в 5,5 раз. Простите, 5,5 раз — это больше чем советский рекорд. За 7 лет он вырос в 8,5 раз — с 4 млн тонн до 34. Это серьезнейший рост, мало, что растет в экономике в 8 раз. Основную долю этих перевозок составляют как раз углеводороды — это сжиженный природный газ «Новатэка», это нефть «Газпром нефти», это товары для реализации новых инвестпроектов: стройматериалы и фактически Северный завоз. Но сегодня компании реализуют уже проекты, которые ещё на порядок увеличат эти объемы. К 2031 году объем перевозок, который мы ожидаем по СМП — 200 млн тонн, а это уже совершенно другие цифры. В советское время 6,5 млн т было. И это не просто цифры грузов, которые нужно провести-вывести через льды, это товары, которые создают новую экономику России, фактически создают новые рынки, дают огромный налоговый поток, создают рабочие места, дают возможность нам совершенно в других масштабах заниматься, в том числе, развитием Арктики и Дальнего Востока. Поэтому говоря словами нашего президента, Северный морской путь сегодня это фундаментальный приоритет, который мы безусловно реализуем.

— Из-за санкций снизился экспорт газа из России, и появилась потребность в росте внутреннего потребления этого сырья. Готовит ли правительство меры поддержки газификации отдаленных регионов Дальневосточного федерального округа и Арктики?

— Такие решения уже приняты президентом и, здесь большую роль играет программа мастер-планов дальневосточных городов, которые реализуются по поручению президента. Большое содействие в этом нам оказывает помощник президента Максим Станиславович Орешкин. Решения приняты в отношении городов, которые давно с нетерпением ждут газификации. Это Чита, Улан-Удэ, Северобайкальск и Тында - столица БАМа. В течение ближайших пяти лет газификации в эти населенные пункты будет реализована либо путем ответвления трубопроводного газа, либо в случае с маленькими населёнными пунктами - путём сжиженного природного газа, который будет доставляться автомобильным или железнодорожным транспортом.

— Многие индийские компании проявляют интерес к российскому бизнесу, к российским регионам. Как Дальневосточный федеральный округ ощущает это себе, и какие видит в этом перспективы?

— Это удивительно, Индия одна из самых теплых стран мира, но почему-то выбирая, где работать в России, они действительно выбирают самые холодные наши регионы. Дальний Восток здесь лидирует, у нас больше всего инвестиций, в первую очередь, по линии нефтегазовой конечно. Это и проекты на Сахалине и в Якутии. Но в Якутии, конечно же, это еще и сотрудничество в области обработки алмазов. Индия является алмазогранильной столицей мира — 14 из 15 российских алмазов превращаются в бриллианты в Индии. Но есть и гранильные предприятия у нас как в Якутске, так и во Владивостоке. На Петербургском экономическом форуме мы подписали соглашение о создании нового фармпроизводства — в Индии сильная фармацевтическая промышленность. И в качестве региона был выбран город Мурманск, Мурманская область — тоже наше Заполярье. И в целом видим высокий интерес со стороны Индии не только в таких традиционных областях, но и в креативных индустриях: это производство кино, это строительство инфраструктуры, это сотрудничество в области образования, IT-сферы. Индия довольно сильная IT-держава. Сегодня на нашем деловом мероприятии Россия — Индия был просто аншлаг, люди стояли в несколько рядов. Поэтому я думаю, что для нас сотрудничество с этой самой населенной страной мира — серьезный приоритет.

— В условиях санкций мы видим, как ограничились внешние туристические маршруты. И наоборот растет внутренний туризм. Как планируется развивать туристическую инфраструктуру на Дальнем Востоке?