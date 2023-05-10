Кредитная теория: в России запустят льготную арктическую ипотеку

В России планируют ввести льготную ипотеку в регионах Арктической зоны. Такое поручение Минфину, Минстрою, Минвостокразвития дал вице-премьер Юрий Трутнев. В частности, предлагается распространить на эти субъекты уже действующую в Дальневосточном федеральном округе программу, по которой кредиты выдаются под 2% годовых. Мера поможет развивать регионы зоны и удерживать население, говорят эксперты.

Арктическая зона

В РФ запланировали запустить новую льготную ипотечную программу — для субъектов Арктической зоны. Соответствующее поручение Минфину, Минстрою и Минвостокразвития дал вице-премьер Юрий Трутнев. С копией документа ознакомились «Известия». Ведомствам необходимо «сформировать консолидированную позицию с финансово-экономическим обоснованием по вопросу запуска проекта «Арктическая ипотека» и о результатах доложить в правительство» до 12 мая.

Распространить на субъекты дальневосточную ипотеку под 2% предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на Госкомиссии по развитию Арктики в апреле 2023 года.

В пресс-службе кабмина рекомендовали обратиться в Минвостокразвития. «Известия» направили запрос в ведомство, а также в Минфин и Минстрой.

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В Арктическую зону входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярский край и Архангельская область.

— Распространение действия дальневосточной ипотеки под 2% на арктические регионы станет одной из самых эффективных мер, которая напрямую повлияет на улучшение демографической ситуации и сокращение оттока населения из регионов Арктики, — сказал «Известиям» Александр Цыбульский.

Многие люди не видят для себя жизненной перспективы задерживаться в этих регионах в первую очередь из-за дефицита там доступного и качественного жилья, подчеркнул он. По его словам, за последние несколько лет в Архангельской области удалось нарастить объемы и темпы нового строительства — примерно в пять раз. Но пока заметная часть вводимых площадей используется для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, добавил губернатор.

— Более 600 городов в нашей стране из 1117 имеют практически нулевой объем ввода жилья. В их числе в большинстве своем как раз населенные пункты арктического региона. Это очень серьезная проблема, — сказал первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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Но строительства нет в том числе потому, что девелоперы не видят в таких городах спроса. Если эта проблема не будет решена, люди просто рано или поздно разъедутся, считает парламентарий. Поэтому необходимо оперативно запускать финансовые инструменты, которые позволят стабилизировать ситуацию, и арктическая ипотека может сыграть немаловажную роль в этом процессе, — подчеркнул депутат.

Также Владимир Кошелев добавил, что мера будет способствовать развитию местного строительного рынка, позволит снизить миграционный отток молодого населения, а также привлечь специалистов из других регионов.

По оценке эксперта «Народного фронта» Павла Склянчука, на реализацию программы потребуется суммарно около 4 млрд рублей. Именно предполагаемые высокие затраты до сих пор препятствовали запуску такой программы в Арктике, отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Вечная мерзлота

Такая программа сможет стать полноценным драйвером развития регионов зоны, считает Руслан Сырцов. Сейчас объем жилищного строительства в Арктике в три раза ниже, чем в среднем по стране. Однако новая ипотечная поддержка обеспечит локальных девелоперов стабильным спросом, что значительно повысит темпы ввода жилья, уверен он.

Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный

По мнению Павла Склянчука, реализация инициативы поспособствует тому, что в сложных условиях вечной мерзлоты начнут активно строить дома.

— Экстремально низкие температуры, мерзлота почвы для закладки фундамента, вьюги и туманы предъявляют особые требования к дизайн-коду арктических городов. Например, в таких домах должна быть яркая колористика фасада, а также предусмотрены приставные короба, размещаемые на окнах для хранения продуктов, — отметил он.

От развития Арктики во многом зависит успешное будущее России: здесь расположены огромные месторождения ценных ресурсов, сказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Также там пролегает кратчайший путь перевозки грузов между Европой и Дальним Востоком, благодаря которому РФ может стать важным международным транспортным хабом. Доступное жилищное кредитование позволит предотвратить отток населения и придаст новый импульс развитию этой стратегически важной локации, считает девелопер.

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— Любые инициативы, направленные на повышение доступности жилья, актуальны, главное — нивелировать риски спекуляций на низких ипотечных ставках, чтобы это не привело к резкому росту цен на недвижимость, то есть к снижению эффекта от запуска льготного кредитования, — считает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Также эксперт уверен, что идею стоит усилить дополнительными мерами по созданию маневренного жилого фонда у стратегически важных предприятий. Это создало дополнительные инструменты для привлечения новых сотрудников, в том числе предпочитающих работу вахтовым методом, добавил он.

Наряду со льготной ипотекой следует вводить преференции для девелоперов, готовых заниматься проектами комплексного развития в арктическом макрорегионе, полагает основатель и владелец группы «Родина» Владимир Щекин.