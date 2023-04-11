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Холод, но: северные города названы лучшими для трудоустройства молодежи

Почему работать в Салехарде, Новом Уренгое и Южно-Сахалинске выгоднее, чем в Белгороде, Владимире и Костроме
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Салехард, Новый Уренгой и Южно-Сахалинск стали городами с наилучшими условиями для трудоустройства молодежи, говорится в исследовании ВЭБ.РФ (есть у «Известий»). Это объясняется высоким уровнем зарплат и программами поддержки занятости. При этом эксперты отмечают, что из-за нехватки опыта и навыков на поиск работы молодые специалисты тратят критично много времени — более шести месяцев, а в условиях кризиса этот период растягивается.

Дело молодое

Салехард занял первое место среди российских городов с лучшими условиями для трудоустройства молодых людей в субиндексе «Ломоносов» от ВЭБ.РФ. Исследование, включающее оценку качества жизни и перспектив для построения карьеры в 115 крупнейших населенных пунктах России, помимо двух столиц, имеется в распоряжении «Известий». На второй строчке находится Новый Уренгой, далее — Южно-Сахалинск.

Эти города показывают наилучшие результаты и в плане разнообразия вакансий, и в плане наличия подходящей работы, поясняется в исследовании. Кроме того, правительство активно создает условия для ускоренного социально-экономического развития территорий Дальнего Востока и Арктической зоны России, в том числе реализует программы развития местности и поддержки занятости, способствующие привлечению населения в эти субъекты.

Салехард город
Фото: РИА Новости/Мария Плотникова

Например, по Трудовому кодексу люди, которые работают в регионах Крайнего Севера, могут рассчитывать на надбавки из-за тяжелого климата, а также на дополнительный оплачиваемый отпуск.

«Ведущую роль в хозяйстве северных территорий России занимают высокооплачиваемые нефтяные, газовые и рыбные отрасли промышленности. В этих регионах располагается много профильных городов и поселков, жители которых имеют четкое представление о том, какие специализации востребованы», — отмечается в исследовании.

Кроме того, на северных территориях распространен вахтовый труд, предполагающий временное проживание и возвращение к своим родственникам в другие места. Это может быть привлекательным вариантом для молодежи.

Как отмечается в исследовании ВЭБ.РФ, в городах из кластера «Холодные» (туда входят Биробиджан, Благовещенск, Кызыл, Новый Уренгой, Норильск, Салехард, Северодвинск, Сургут, Улан-Удэ, Чита, Якутск) предлагают наиболее высокие зарплаты — в среднем 40,6 тыс. рублей. Это становится еще одним плюсом. «Известия» направили запросы в регионы, наиболее благоприятные для работы молодежи.

Виды Якутска
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

При этом ниже всего зарплаты предлагаются в городах, которые вошли в исследовании в кластер «Точки притяжения» в регионах (в их число входит, например, Абакан, Белгород, Великий Новгород, Владимир, Горно-Алтайск, Калининград, Кострома, Курск). В этой группе средняя зарплата практически в два раза ниже, чем в кластере «Холодные», — 24,7 тыс. рублей.

Есть причины

Привлекательность для трудоустройства молодых людей именно на территориях Севера и Дальнего Востока объясняется самым высоким размером заработной платы в России, согласен аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Все три города, особенно Салехард и Новый Уренгой, будучи расположенными в зоне формирования значительной доли нефтегазовых доходов России, не нуждаются в федеральных программах повышения занятости, претендентов на работу здесь и так достаточно, — считает эксперт.

Речь скорее должна идти о разумном использовании возвращаемых в регион доходов, для того чтобы жители этих мест могли комфортно проводить досуг и реализовывать себя в разных направлениях, несмотря на достаточно суровые климатические условия, добавил эксперт.

нефть добыча россия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что в городах – лидерах рейтинга основа экономики — это добывающая промышленность, а в этой отрасли традиционно высокие зарплаты.

— Как правило, компании предлагают молодым людям хороший социальный пакет, также в этой сфере не надо обладать большими знаниями и компетенциями, поскольку добывающая отрасль не относится к высокотехнологичной. При этом ценится хорошая физическая форма. Все эти факторы побуждают молодежь переезжать из других регионов, где им обещают не такой большой заработок, — пояснил он.

Георгий Остапкович считает, что власти должны бороться с оттоком кадров с помощью создания инновационных и технологичных рабочих мест в субъектах.

Долгий поиск

В целом в большинстве городов работодатели заинтересованы в найме начинающих специалистов. Уровень занятости молодежи зависит от экономического развития, наличия вакансий и образовательного уровня населения, отмечается в исследовании.

На поиск работы граждане в среднем тратят более шести месяцев — для молодого специалиста это критично долго, — рассказал «Известиям» главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Молодые люди не имеют достаточных навыков для трудоустройства, а значит, не могут конкурировать с более опытными претендентами, объяснил причину Алексей Федоров из TeleTrade. При этом он отметил, что многие работодатели предпочитают молодых специалистов из-за их высокой адаптивности, в том числе к цифровым технологиям.

трудовая книжка рука
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Средний срок поиска работы в России, как и во многих других странах, составляет два–три месяца, в кризисных условиях этот период, как правило, возрастает до пяти–семи месяцев, — заключил эксперт.

В исследовании также отмечается, что нередко молодежь сталкивается с проблемой поиска работы по специальности. Часть в итоге принимает решение сменить профессию.

Согласно исследованию hh.ru, которое имеется в распоряжении «Известий», только 47% россиян продолжают работать или искать вакансию по специальности. При этом каждый пятый (19%) трудится или находится в поиске работы не по своему профилю.

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