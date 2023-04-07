Скиллы тока: почему навыки общения ценят не меньше диплома

Когда-то человека, который умел выстраивать и поддерживать деловые контакты, называли пробивным или предприимчивым. Теперь специалисты по кадрам скажут, что у него в полной мере развиты софт скиллс и он в совершенстве овладел нетворкингом. Какие навыки в деловой среде именуют мягкими, как они влияют на карьерный рост и можно ли научиться креативности и умению общаться с людьми — в материале «Известий».

Мягко стелет

Все навыки работающего человека специалисты условно делят на мягкие (гибкие), то есть софт скиллс, и твердые (хард скиллс). В первом случае за красивым понятием стоят умения общаться, планировать и организовывать рабочее время, сдерживать свои эмоции, а также склонность к лидерству и самосовершенствованию и другие качества, которым позавидует робкий, безынициативный работник. А хард скиллс — это профессиональные навыки, например знание компьютерных программ, умение ремонтировать автомобили, бухгалтерские премудрости и так далее.

— Соответственно, софт скиллс — общечеловеческие, более сложно описываемые навыки, которые тем не менее имеют большое значение в бизнесе. Во всяком случае по мере того, как человек двигается по карьерной лестнице, хард скиллс теряют свою значимость, а софт скиллс, наоборот, приобретают ее, — объясняет организатор премии в области создания команд Team Awards Константин Борисов.

По словам эксперта, твердые навыки это — твердые знания, которые могут быть проверены и в которых действуют определенные правила. Например, сотрудник либо правильно программирует, либо неправильно. Это можно проверить, ведь в таких сферах действуют определенные законы. Безусловно, без профессиональной компетенции не обойтись. Однако и софт скиллс — это не менее ценные бизнес-навыки, причем в них, по словам Борисова, нет однозначных, железобетонных правил. Например, если рассматривать навыки переговоров, то однозначного ответа, как именно их вести, нет — существует несколько подходов, так же как не существует единых правил для успешных презентаций.

Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

Не случайно важность твердых навыков отходит на второй план по мере того, как человек поднимается по карьерной лестнице. Эксперт подчеркивает, что генеральные директора обычно сами, например, не программируют, однако они должны уметь выступать публично и вести переговоры, чтобы производить должное впечатление на инвесторов. Для руководителей важно также уметь хорошо договариваться с другими высокопоставленными лицами.

По данным опроса организаторов премии в области построения сильных команд Team Awards, половина респондентов уверена, что развитые мягкие навыки помогают больше зарабатывать, строить карьеру, налаживать деловые связи и профессионально развиваться. В перечне софт скиллс россияне на первое место ставят умение управлять эмоциями. Среди других значимых мягких навыков респонденты назвали гибкость в общении с людьми, способность быстро принимать решения, навыки стресс-менеджмента, а также способность убеждать собеседников и вести переговоры. Также опрошенные отметили важность софт скиллс в тех отраслях, где приходится много взаимодействовать с другими людьми: образование, продажи, сервис и работа с клиентами, а также технологии, диджитал и производство.

Загадочный нетворкинг

Связи всегда ценились в деловой среде больше денег. Тем не менее, по словам Борисова, в советской парадигме развития руководителей софт и хард скиллс особого внимания не уделялось. Эти понятия пришли в Россию в 1990-е годы, и уже тогда начали появляться тренинги по мягким навыкам — искусству переговоров, развитию эмоционального интеллекта, способам влияния и убеждения.

Одним из видов софт скиллс считается нетворкинг (в переводе — сеть, которая работает). Под этим англицизмом подразумевается умение обзаводиться новыми контактами и поддерживать полезные знакомства. Константин Борисов считает нетворкинг одним из ключевых элементов продвижения и карьеры. «Тебя должны знать, прежде чем тебе дадут должность», — подчеркивает эксперт. Из всех гибких навыков этот, пожалуй, самый гибкий — в нем нет единственно верного алгоритма, поскольку люди знакомятся и устанавливают социально полезные контакты по-разному.

Фото: Global Look Press/dpa/Hauke-Christian Dittrich

— Понятию «нетворкинг» в России уже около 30 лет, на Западе оно гораздо старше. Этот феномен пришел сначала в мир продаж, потому что строить отношения и завязывать контакты полезнее всего именно продавцам. Вскоре стало понятно, что нетворкинг необходим в любой карьере. Теперь в большинстве профессий для поддержания широты своих профессиональных возможностей требуются подобные навыки, — продолжает Константин Борисов.

Рождаются ли люди с гибкими навыками или же их можно эффективно развить в процессе взросления и профессионального становления? Специалисты считают, что у человека все-таки должна быть некая врожденная склонность к софт скиллс, которую далее можно развить через обучение. Кто-то уже в песочнице быстро находит друзей, а другому сложно даже заговорить с незнакомыми сверстниками.

— Я видел малышей, буквально рожденных с навыками нетворкинга, но их немного, и, как правило, это гиперподвижные и гиперактивные дети. И если бы это был чисто «научабельный» навык, то ему можно было бы с одинаковой эффективностью обучить всех. На практике это так не работает: мы знаем огромное количество замкнутых в себе инженеров, которые были на тренингах по нетворкингу, но так и не смогли научиться заводить полезные связи, — рассказывает Константин Борисов.

Родом из детства

Психолог, профориентолог Симона Филимонова подчеркивает, что задатки качеств, характерных для софт скиллс, формируются именно в детском и подростковом возрасте — таковы законы развития человека. С какими-то свойствами люди рождаются в силу генетических особенностей, что-то развивают и нарабатывают до периода взрослости, но не позже. А вот взрослому вряд ли удастся развить, например, навыки лидерства или коммуникативные способности, если в свое время эти качества не развились должным образом.

Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michael Weber

Профориентолог сетует, что порой работодатели этого не понимают. Ради экономии средств им нужен универсальный сотрудник: и швец, и жнец, и на дуде игрец. Таким образом, на работу берут хорошего специалиста и навешивают на него множество обязанностей из области софт скиллс, которые у него не развиты. Тогда работа становится для человека мучением. Не помогает и модное нынче понятие «прокачать скиллы».

— Можно годами ходить на тренинги, всё принимать, понимать и слушать. Например, за огромные деньги (свои или работодателя) избавляться от страхов публичного выступления или учиться организаторским способностям, но в итоге так и не суметь на практике ни себя организовать, ни команду, а, выйдя на сцену, не связать и двух слов , — рассуждает Симона Филимонова.

Бывает, что человеку мешает достичь успеха такая черта характера, как сильная тревожность. Однако расстраиваться по этому поводу не следует. Важно правильно оценить свои способности и выбрать дело по душе там, где способности работника правильно оценят.

— Гибкие навыки, конечно, важны для соискателя и работодателя, но всё зависит от специфики профессии. Узкие специалисты до сих пор ценятся без всяких софт скиллс. Например, высококлассные IT-специалисты или квалифицированные ювелиры, работающие в организациях и на фабриках, могут быть далеки от налаживания деловых связей и легкого, непринужденного общения с другими людьми. Но им это и не требуется , — рассказывает Симона Филимонова.

Фото: Global Look Press/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Между тем, такие работники высоко ценятся благодаря своим умениям и мастерству. Они периодически повышают квалификацию, отрабатывая до совершенства жесткие навыки — свое профессиональное мастерство. Не зря в деловой сфере существует понятие бэк-офис — в отличие от фронт-офиса его сотрудники не взаимодействуют с клиентами и не заняты налаживанием общественных связей. Они могут много лет успешно работать на одном месте, не заботясь о гибких навыках.

Вакансии для общительных

Татьяна Старостина, PR-менеджер «Зарплаты.ру», отмечает, что в вакансиях нечасто указывается термин «софт скиллс». Преимущественно это делается в предложениях для специалистов по управлению. Нетворкинг периодически отмечают в вакансиях маркетологов и специалистов по продажам, например в таком ключе: «Участие в масштабных бизнес-мероприятиях, нетворкингах, мастер-классах». В резюме соискатели тоже нечасто, но периодически указывают в ключевых навыках развитые софт скиллс и участие в нетворкингах.

— Если говорить о софт скиллс, то при трудоустройстве они играют немаловажную роль. HR-специалистам и руководителям важно понимать, насколько эффективно сотрудник будет коммуницировать, в каких активностях он готов участвовать, способен ли брать ответственность за свои ошибки, какова его скорость реакции в определенных ситуациях, насколько он гибко подходит к решению задач, умеет ли четко ставить цель и добиваться ее , — рассказывает Татьяна Старостина.

Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

По словам менеджера рекрутинговой платформы, опытные руководители знают, что если софт скиллс развиты хорошо, то у такого кандидата есть преимущество, а профессиональные компетенции (хард скиллс) у некоторых специалистов можно развить в процессе погружения в работу. Однако это опять же характерно не для всех сфер деятельности.

В крупных компаниях каждые полгода проводится так называемый performance review — процесс подведения работы. Оценивается не только профессиональная деятельность человека, но и его умение общаться, взаимодействовать с коллективом и клиентами, анализируется, насколько он креативен и готов к дальнейшему развитию. Это помогает руководителю обозначить зоны профессионального роста сотрудника, подчеркивает Татьяна Старостина. Профориентолог Филимонова считает, что эффективнее, когда управленцем становится сотрудник с качествами софт скиллс, но при этом обладающий профессиональными навыками, отточенными в процессе работы внутри организации.

Однако малообщительные работники, не умеющие налаживать деловые связи, могут пока не беспокоиться.

— Если говорить об общих тенденциях, то в балансе софт и хард скиллс роль твердых навыков в последнее время увеличивается. Это связано с тем, что работа усложняется, появляется большое количество новых, в том числе цифровых, инструментов, требуется перерабатывать огромное количество информации , — подчеркивает управляющий директор ANCOR Consulting Юлия Подоксенова.

Но это не значит, что со временем потребность в мягких навыках отойдет на задний план. По мнению Подоксеновой, софт скиллс невероятно важны всегда, ведь они необходимы для взаимодействия в команде, в коммуникации, достижении результатов. А эти качества актуальны вне времени и особо не зависят от бизнес-среды и текущих трендов.