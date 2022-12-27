Год ученый: почему образование в России не успевает за капризами рынка

К 2030 году в мире появится 2,5 млн новых специальностей, следует из прогноза Европейского центра развития профессионального обучения. Ожидается, что эти навыки станут особенно востребованы для нескольких отраслей: водоснабжения и обращения с отходами, электроэнергетики, строительства, производства оптического и электронного оборудования, архитектуры и инженерии, металлургии и металлообработки. Актуальна и эколого-социальная повестка. «Известия» разбирались, насколько российское образование оторвано от рыночных запросов на новые профессии и какие специальности будут пользоваться спросом в скором времени.

Без отрыва от практики

К концу 2022 года число россиян, не работающих по полученной специальности, составило свыше 30%. Такие данные приводит Росстат. Среди ключевых причин эксперты называют устаревание профессий и плохое качество образования, из-за которого невозможно применить знания на практике.

Вложения государства и семьи в процесс обучения как минимум на треть являются менее эффективными, чем могли бы быть, считает директор по стратегии You Social Кристина Багрова. По ее мнению, важно анализировать «верхнеуровневые мировые тренды», приземляя их на местную почву. Так называемый глокал (соединяющий глобальное с локальным) дает возможность находится в среде мировых открытий и изменений, при этом адаптировать знания под место их применения.

— Архитекторам образования в РФ важно изучать метапредметы как основы профессий будущего. Например, дизайн и ИТ подарили миру UX/UI специалистов. Устойчивое развитие и химическая промышленность сейчас активно ищут специалистов по химической и биологической очистке водных стоков, — привела примеры собеседница.

По мнению эксперта, для того чтобы образование соответствовало требованиям рынка, нужно уделять должное внимание кастомизации, интерактивности и вовлеченности обучаемого. Следует помнить и о доступности знаний: предоставлять гибридные или онлайн-форматы, переводы на популярные языки, заниматься продвижением курсов. А главное — делать ставку на обучение в процессе работы.

— В последние годы трансформация традиционных учебных программ происходит, к сожалению, недостаточно быстро, — замечает сооснователь международной образовательной платформы Novakid Дмитрий Малин. — Система просто не успевает за скоростью изменений на рынке труда. Хотя есть вузы-исключения, но доля их в общем числе российских учебных заведений пока слишком мала.

По информации Novakid, дети хотели бы уделять больше внимания изучению основ финансовой грамотности и психологии, практическим навыкам работы с компьютером. Многие из них ощущают недостаточное развитие умений работать в команде.

— Инновационное образование, персонифицированные учебные программы, проактивное образование — всё это нереально реализовать без внедрения искусственного интеллекта, виртуальных и иммерсивных технологий, — убежден Дмитрий Малин.

Советник руководителя Института развития профессионального образования Александр Молчанов отмечает, что образование должно уметь прогнозировать содержание подготовки на 8-10 лет вперед, по рабочим профессиям хотя бы на 4-6 лет. При этом большинство компаний оперирует максимум трехгодичным запросом.

В этом году запросы рынка труда менялись кардинально, чуть ли не каждый месяц, говорит эксперт. С одной стороны, сказался миграционный поток ИТ-специалистов и огромный дефицит в этой области. С другой стороны, большой спрос исходил от предприятий машиностроительного сектора, особенно предприятий военного профиля.

— Сегодня для устранения разрыва спроса и предложения государство запустило проект «профессионалитет», который сократил срок обучения по специальности (по некоторым направлениям на целый год), а кроме того, гарантирует трудоустройство — колледжи, вошедшие в проект, очень тесно сотрудничают с работодателями, — рассказал Александр Молчанов.

В то же время в 2022 году активно развивался кластер профессий креативных индустрий, добавил собеседник. По его словам, этот сегмент в основном работает не на существующую индустрию, а на создание новой, благодаря чему наше общее образование иногда даже обгоняет рынок.

В Минобрнауке «Известиям» не дали комментарий на тему того, насколько отечественное образование соответствует рыночным запросам и что делается для преодоления разрыва между программами и рабочей практикой.

Опережающий заказ

Рынок труда должен давать «опережающий заказ», поскольку системе образования потребуется время на актуализацию образовательных программ, уверена замгендиректора Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Алла Факторович.

— Уже сегодня отраслевые советы на основе мониторинга рынка труда получают информацию об актуальных профессиях, формулируют четкие требования к специалистам, отвечают на вопрос, чему учить, чтобы не отстать от времени. Образовательные программы имеют модульную структуру, поэтом их можно быстро обновлять, не дожидаясь завершения полного цикла обучения, — говорит Алла Факторович.

По ее словам, законодательно предусмотрело, что студенты вузов и колледжей могут за время обучения получить не одну, а несколько квалификаций, в том числе именно ту, в которой особенно остро нуждаются работодатели.

— Пока дисбаланс есть, неудовлетворенность руководителей качеством практических навыков выпускников сохраняется, — признала представитель НАРК. — Но в последние годы сделано многое, чтобы это противоречие снять.

Собеседница напомнила, что в законе «Об образовании в РФ» появилось понятие «практическая подготовка». Оно предполагает активное вовлечение работодателей, профильных специалистов в образовательный процесс (не как наблюдателей, а как участников). Появляется возможность онлайн-обучения, в том числе на площадках предприятий. Кроме того, студенты вузов и колледжей могут сдать профессиональный экзамен еще до завершения обучения.

Руководитель направления дополнительного профобразования «Нетологии» Елена Герасимова отмечает, что всем изменениям предшествует медленное и постепенное развитие технологий, апробация методологий. Такой процесс может занимать 10-15 лет.

— При этом спрос всегда идет от работодателя, а не наоборот. Если компания готова формировать тренды, то она становится заказчиком изменений, вкладывает большие ресурсы в новую профессию, тратит время, сама формирует требования к новым специалистам и организует обучение, — говорит эксперт.

Год ученый_3 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Александр Молчанов подчеркивает, что в настоящий момент повышенным спросом пользуется ИТ-направление, это обусловлено и фокусом внимания СМИ, и рынком зарплат, и интересом самих абитуриентов и студентов.

Среди рабочих профессий лидируют «вполне понятные, которые на виду»: повар, сварщик, машинист локомотива, специалист по ремонту автомобилей, обслуживанию и эксплуатации авиатехники. По словам Молчанова, в двадцатке самых востребованных профессий остаются юриспруденция и экономика, вплотную к ним идут фармацевтика и медицина, СМИ и информационно-библиотечное дело, далее — кластер креативных индустрий.

— Всё же многие профессии изменились до неузнаваемости, — говорит эксперт. — Например, раньше токарь — это человек у станка, весь в масле и стружке, сегодня токарь — это, скорее, программист станка с ЧПУ, а иногда он один управляет целым парком станков.

Куда клонит рынок

Новое исследование Ventra and Ventra Go! выяснило: 28% россиян указало, что одной из самых востребованных профессий из списка новых будут специалисты по кибербезопасности, 22% отдали голос ИТ-медикам — специалистам по медицинскому оборудованию и технологиям, 15% отметили востребованность диджитал-маркетологов, 13% — профессиональных военных, 8% — блогеров и лидеров мнений, 6% выделили сценаристов-постановщиков реальности, 4% — соматипологов (специалистов по личностям), 3% сказали, что не верят в будущее ни одной из профессий из списка новых и 1% опрошенных предложили свои варианты. В их числе специалисты по устойчивому развитию и охране окружающей среды.

В Институте развития профобразования считают, что в настоящее время сфера креативных индустрий — наиболее обновляемый и динамично развивающийся сегмент среднего профессионального образования (СПО), по которому можно оценивать мобильность и эффективность всей образовательной системы.